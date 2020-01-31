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В Італії оголосили надзвичайний стан через коронавірус

Новини » Надзвичайні події     31.01.2020 - 12:33
В Італії оголосили надзвичайний стан через коронавірус
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Італія також скасувала всі авіарейси в Китай

Уряд Італії оголосив надзвичайну ситуацію в країні через підтвердження перших випадків захворювання новим видом коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на breakingthenews.

Так, італійський уряд, після того як в Римі підтвердили перші два випадки захворювання китайським коронавірусом, вирішив оголосити надзвичайну ситуацію в Італії.

Крім того, Італія скасувала всі авіарейси з китайськими містами, щоб стримати поширення коронавірусу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Італії зафіксували 2 випадки захворювання новим коронавірусом, спалах якого стався в Китаї. Інфікування коронавірусом виявили у китайських туристів, які прилетіли до Риму.

Також РБК-Україна писало, що у Британії зафіксували перші випадки захворювання новим видом китайського коронавірусу. Захворювання підтвердили у двох членів одної родини. Наразі інфіковані отримують спеціалізовану допомогу. Водночас у Німеччині підтвердили п'ятий випадок захворювання коронавірусом. Хворий контактував з зараженою коронавірусом людиною.

Крім того, кількість заражених новим видом коронавірусу наближається до 10 тисяч. Станом на 31 січня коронавірусом захворіли 9,5 тисяч людей. Лише за останню добу було підтверджено 1 982 випадки зараження новим вірусом.

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