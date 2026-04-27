ua en ru
Пн, 27 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Понедельник существенного тепла не принесет: какой будет погода в Украине сегодня

07:00 27.04.2026 Пн
Потепления ждать пока не стоит
aimg Татьяна Степанова
Фото: синоптик дала прогноз погоды в Украине на 27 апреля (Getty Images)

В Украине сегодня, 27 апреля, погода существенно не изменится. Дожди с мокрым снегом и штормовой ветер снова накроют ряд регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook синоптика Наталки Диденко.

По данным синоптика, сегодня в Украине в течение дня температура воздуха составит слабые 6-9 градусов тепла, на западе и юго-западе 9-12 градусов тепла.

Ветер снова будет порывистым, некомфортным, с порывами порой до штормовых.

В большинстве областей в понедельник осадки хотя бы прекратятся, лишь на Сумщине, Черниговщине, Харьковщине ожидается дождь, который может смешиваться иногда с мокрым снегом.

В Киеве сегодня без существенных осадков. Однако ветрено и холодно, днем до +9 градусов.

meteo.gov.ua

Непогода в апреле

Напомним, 24 апреля сильные порывы ветра наделали немало вреда в разных областях Украины. Местами для ликвидации последствий непогоды привлекали не только коммунальщиков, но и пожарно-спасательные подразделения.

А недавно в Киеве и области за короткое время разыгралась мощная непогода, которая сопровождалась шквальным ветром и градом, что привело к повреждениям инфраструктуры и автомобилей.

А вчера, 26 апреля, часть Украины накрыл сильный ветер.

Мощная непогода охватила ряд регионов страны. Во Львове и Луцке ветер валит деревья с корнями, в Ивано-Франковске сообщают о повреждении крыш домов.

В Киеве и Киевской области был град и сильный ветер, а Одесскую область накрыла пылевая буря.

Также ранее синоптики объяснили, от чего могут зависеть заморозки в Украине и ждать ли еще снег в апреле.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Погода в Украине Погода Погода в Киеве
Новости
Трамп: я продолжаю говорить с Путиным и Зеленским о завершении войны в Украине
Аналитика
Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским
