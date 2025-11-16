Россияне расстреляли пленных возле Гуляйполя: прокуратура завела дело
Российские оккупанты совершили очередное военное преступление на Гуляйпольском направлении в Запорожской области. Они расстреляли трех пленных украинских военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую областную прокуратуру.
Известно, что преступление произошло 14 ноября 2025 года на Гуляйпольском направлении Запорожской области. Российские оккупанты взяли в плен трех бойцов Вооруженных сил Украины и расстреляли их. Видеозапись распространили российские пропагандисты 15 ноября.
"По факту расстрела врагом украинских военнопленных на Запорожском направлении... 16 ноября 2025 года начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - отметили в прокуратуре.
Там напомнили, что убийство военнопленных - это грубое нарушение Женевских конвенций, которое в итоге квалифицируется как тяжкое международное преступление. Сейчас следователи Службы безопасности Украины выясняют все обстоятельства расстрела пленных.
Отметим, только 15 ноября стало известно, что в том же районе российские оккупанты расстреляли еще двух украинских военных. Очередное военное преступление произошло в окрестностях Затишья Запорожской области.
Российские оккупанты систематически совершают военные преступления. В частности, вражеские командиры приказывают пытать украинских военнопленных.
Также россияне сознательно и целенаправленно расстреливают не только военнопленных, но и гражданское население. В частности, в прошлом месяце стало известно, что 20 октября российские солдаты расстреляли сразу пятерых гражданских в селе Звановка Бахмутского района. А 24 сентября Третий армейский корпус сообщил, что оккупанты расстреляли семью под Краматорском. Маленькую девочку россияне взяли в заложники.