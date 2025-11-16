ua en ru
Вс, 16 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россияне расстреляли пленных возле Гуляйполя: прокуратура завела дело

Украина, Воскресенье 16 ноября 2025 17:10
UA EN RU
Россияне расстреляли пленных возле Гуляйполя: прокуратура завела дело Иллюстративное фото: российские оккупанты целенаправленно расстреливают пленных (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Российские оккупанты совершили очередное военное преступление на Гуляйпольском направлении в Запорожской области. Они расстреляли трех пленных украинских военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую областную прокуратуру.

Известно, что преступление произошло 14 ноября 2025 года на Гуляйпольском направлении Запорожской области. Российские оккупанты взяли в плен трех бойцов Вооруженных сил Украины и расстреляли их. Видеозапись распространили российские пропагандисты 15 ноября.

"По факту расстрела врагом украинских военнопленных на Запорожском направлении... 16 ноября 2025 года начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - отметили в прокуратуре.

Там напомнили, что убийство военнопленных - это грубое нарушение Женевских конвенций, которое в итоге квалифицируется как тяжкое международное преступление. Сейчас следователи Службы безопасности Украины выясняют все обстоятельства расстрела пленных.

Отметим, только 15 ноября стало известно, что в том же районе российские оккупанты расстреляли еще двух украинских военных. Очередное военное преступление произошло в окрестностях Затишья Запорожской области.

Российские оккупанты систематически совершают военные преступления. В частности, вражеские командиры приказывают пытать украинских военнопленных.

Также россияне сознательно и целенаправленно расстреливают не только военнопленных, но и гражданское население. В частности, в прошлом месяце стало известно, что 20 октября российские солдаты расстреляли сразу пятерых гражданских в селе Звановка Бахмутского района. А 24 сентября Третий армейский корпус сообщил, что оккупанты расстреляли семью под Краматорском. Маленькую девочку россияне взяли в заложники.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Запорожская область Российская Федерация
Новости
Армия РФ постепенно теряет контроль над Купянском, - Силы обороны
Армия РФ постепенно теряет контроль над Купянском, - Силы обороны
Аналитика
Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт