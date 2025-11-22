Россияне расстреляли пятерых пленных ВСУ в районе Покровска

Российские оккупанты совершили очередное военное преступление. В Покровском районе Донецкой области враги расстреляли пятерых украинских военнопленных. По факту преступления начато расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора Украины.

Отмечается, что оккупанты совершили преступление 19 ноября 2025 года во время штурма позиций Вооруженных сил Украины вблизи поселка Котлино Покровского района Донецкой области. Оккупантам удалось взять в плен пятерых украинских военных.

"Когда обезоруженные украинские защитники лежали на земле лицом вниз, один из оккупантов открыл по ним прицельный огонь из автомата, убив их", - сказано в сообщении.

Сейчас по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины) начато досудебное расследование. Проводятся неотложные следственные и розыскные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и данных россиян, причастных к расстрелу.

"Убийство пленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление", - добавили в прокуратуре.