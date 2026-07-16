Более 90% отсрочок продлят автоматически: новые правила для украинцев

В Украине началось автоматическое продление отсрочок от мобилизации. Если основание для отсрочки остается в силе и подтверждается государственными реестрами, большинству военнообязанных не нужно подавать новые заявления или обращаться в государственные учреждения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .
Главное:
В ведомстве отметили, что более 90% действующих отсрочок могут быть продлены автоматически.
Отсрочка продолжается до истечения срока мобилизации, определенного указом президента Украины, но не дольше, чем сохраняется законное основание для ее предоставления.
Автоматическое продолжение работает независимо от того, оформлял ли человек отсрочку через приложение "Резерв+" или в ЦНАПе. При этом само приложение не продолжает отсрочку, а лишь отображает актуальные данные из государственного реестра.
В Минобороны сообщили, что автоматическая проверка данных осуществляется для 22 категорий граждан.
Если информация в государственных регистрах является полной и актуальной, срок отсрочки обновится автоматически.
Пользователи "Резерв+" получат уведомление, а новый срок действия отсрочки можно будет просмотреть в электронном военно-учетном документе.
В Минобороны обратили внимание, что в документе может быть указана не конкретная дата, а формулировка "до завершения мобилизации". Это означает, что отсрочка будет действовать до истечения срока мобилизации. Если его продолжат и основание для отсрочки останется в силе, оно также продлится автоматически.
В некоторых случаях автоматическое продление может не сработать из-за отсутствия или некорректности информации в государственных реестрах.
Чаще это касается:
В министерстве подчеркивают, что это не означает утрату права на отсрочку. В большинстве случаев достаточно обновить информацию в государственных реестрах.
Для автоматического продления важно, чтобы без ошибок были внесены данные о составе семьи, налоговых номерах, сведениях об инвалидности, а для многодетных родителей также отсутствовала задолженность по уплате алиментов, превышающая сумму платежей за три месяца.
Если автоматическое продление не произошло , необходимо обратиться в любой удобный ЦНАП и подать необходимые документы.
В Минобороны напомнили, что заявления на оформление или продление отсрочки больше не подаются в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) .
Также в ведомстве пояснили, что автоматическое продление отсрочки и оформление новой отсрочки онлайн - это разные услуги. В настоящее время через приложение "Резерв+" можно оформить новую отсрочку для 11 категорий граждан:
Список таких категорий планируют постепенно расширять.
Напомним, этим летом в Украине изменили правила бронирования военнообязанных, в частности, повысили требования к зарплате работников и пересмотрели порядок определения критически важных предприятий.
РБК-Украина также рассказывало, что в Украине присоединиться к ВСУ можно двумя основными способами - по мобилизации или по контракту. Контрактная служба дает возможность самостоятельно выбрать подразделение и должность, предусматривает дополнительные финансовые и социальные гарантии, в то время как мобилизованные направляются в воинские части в соответствии с потребностями Сил обороны.