Более 70 ракет и 450 дронов: РФ нанесла прицельный удар по энергетике Украины

Россия осуществила прицельную массированную атаку по энергетической инфраструктуре Украины, применив более 70 ракет и 450 ударных дронов. Под обстрелами оказались несколько регионов и столица, известно о девяти раненых и значительных разрушениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского.
По словам Зеленского, во время атаки враг комбинировал баллистические ракеты с другими типами вооружения и дронами. Под ударами были Сумская, Харьковская, Киевская области и Киев, Днепропетровская, Одесская и Винницкая области.
В результате обстрелов повреждены жилые дома и объекты энергетики. В Киеве после попаданий дронов вспыхнули пожары в многоэтажках, получил повреждения детский сад.
По состоянию на сейчас известно о девяти раненых.
На местах работают все необходимые службы - там, где это позволяет ситуация с безопасностью. Продолжается ликвидация последствий ударов и восстановление инфраструктуры.
"Воспользоваться холодными днями зимы для террора против людей для России важнее, чем воспользоваться дипломатией. И это очень четко демонстрирует, что нужно от партнеров и что может помочь", - заявил Зеленский.
Приоритетом он назвал своевременные поставки ракет для систем ПВО и защиту нормальной жизни. По его мнению, без максимального давления на Москву завершение войны, подчеркнул президент, невозможно.
По данным Воздушных сил, этой ночью противник совершил комбинированный удар по Украине с применением ракет различных типов воздушного, наземного базирования и ударных дронов.
Было зафиксировано 521 средство воздушного нападения:
Основные направления удара - Киевщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Винницкая, Одесская области. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито или подавлено 450 целей - 38 ракет и 412 беспилотников различных типов:
Зафиксировано попадание 27 ракет и 31 ударных БпЛА на 27 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 17 локациях. Информация о 6 вражеских ракетах уточняется.
В ночь на вторник, 3 февраля, российские войска снова совершили массированную атаку на Украину. По предварительным данным, противник применил ударные дроны, баллистические и крылатые ракеты из стратегической авиации, а также ракеты типа "Калибр" и "Циркон".
Основными целями удара стали объекты энергетической инфраструктуры в Киеве и области, Харькове и ряде других регионов страны.
По информации городского головы Харькова Игоря Терехова, обстрел города продолжался более трех часов, в результате чего были повреждены объекты инфраструктуры.
В Киеве атака вызвала разрушения жилых домов и пожары. Количество пострадавших возросло до пяти человек. Значительная часть левого берега столицы осталась без теплоснабжения, худшая ситуация сложилась в Дарницком и Днепровском районах.
Подробнее о последствиях ночной атаки - в материале РБК-Украина.