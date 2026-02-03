Более 70 ракет и 450 дронов: РФ нанесла прицельный удар по энергетике Украины

Массированный удар по регионам и столице

По словам Зеленского, во время атаки враг комбинировал баллистические ракеты с другими типами вооружения и дронами. Под ударами были Сумская, Харьковская, Киевская области и Киев, Днепропетровская, Одесская и Винницкая области.

В результате обстрелов повреждены жилые дома и объекты энергетики. В Киеве после попаданий дронов вспыхнули пожары в многоэтажках, получил повреждения детский сад.

По состоянию на сейчас известно о девяти раненых.

Ликвидация последствий продолжается

На местах работают все необходимые службы - там, где это позволяет ситуация с безопасностью. Продолжается ликвидация последствий ударов и восстановление инфраструктуры.

"Воспользоваться холодными днями зимы для террора против людей для России важнее, чем воспользоваться дипломатией. И это очень четко демонстрирует, что нужно от партнеров и что может помочь", - заявил Зеленский.

Приоритетом он назвал своевременные поставки ракет для систем ПВО и защиту нормальной жизни. По его мнению, без максимального давления на Москву завершение войны, подчеркнул президент, невозможно.

Что говорят Воздушные силы

По данным Воздушных сил, этой ночью противник совершил комбинированный удар по Украине с применением ракет различных типов воздушного, наземного базирования и ударных дронов.

Было зафиксировано 521 средство воздушного нападения:

4 ракеты "Циркон"/"Оникс";

32 баллистические ракеты Искандер-М/С-300;

7 крылатых ракет Х-22/Х-32;

28 крылатых ракет Х-101/Искандер-К;

450 ударных дронов типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов.

Основные направления удара - Киевщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Винницкая, Одесская области. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.



По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито или подавлено 450 целей - 38 ракет и 412 беспилотников различных типов:

4 ракеты "Циркон"/Оникс";

11 баллистических ракет Искандер-М/С-300;

3 крылатые ракеты Х-22/Х-32;

20 крылатых ракет Х-101/Искандер-К;

412 ударных БпЛА различных типов.

Зафиксировано попадание 27 ракет и 31 ударных БпЛА на 27 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 17 локациях. Информация о 6 вражеских ракетах уточняется.