Без света и тепла: как левый берег Киева переживает ночную атаку РФ
В результате ночной массированной атаки России на инфраструктуру столицы значительная часть левого берега Киева осталась без теплоснабжения. Самая сложная ситуация - в Дарницком и Днепровском районах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко и ДТЭК.
Дарницкий и Днепровский районы - без тепла
По словам Кличко, из-за вражеского удара Дарницкий и Днепровский районы преимущественно остались без тепла.
"В целом по городу сейчас 1170 многоэтажек без теплоснабжения. Коммунальщики и энергетики начали восстановительные работы", - сообщил мэр.
Он добавил, что ремонтные бригады работают и в тех домах, где тепла не было еще до ночной атаки.
Экстренные отключения на левом берегу
В компании ДТЭК уточнили, что из-за последствий массированной атаки на левом берегу столицы были применены экстренные отключения электроэнергии.
"Днепровский и Дарницкий районы столицы частично находятся в экстренных отключениях. На правом берегу продолжают действовать почасовые графики", - говорится в сообщении компании.
Энергетики отмечают, что в случае изменений жителей будут информировать оперативно.
Восстановительные работы продолжаются
Коммунальные службы и энергетики уже работают над восстановлением теплоснабжения и электроэнергии. Точные сроки возвращения тепла во все дома пока не называют - все зависит от масштабов повреждений.
Обстрел 3 февраля
В ночь на вторник, 3 февраля, российские войска совершили очередную массированную атаку по территории Украины. По предварительной информации, противник применил ударные беспилотники, баллистические и крылатые ракеты из стратегической авиации, ракеты типа "Калибр", а также "Циркон".
Основными целями врага стали объекты энергетической инфраструктуры в Киеве и области, Харькове, а также в других регионах страны.
По словам городского головы Харькова Игоря Терехова, город находился под обстрелом более трех часов, в результате чего получила повреждения инфраструктура.
В Киеве, по предварительным данным, атака привела к повреждению многочисленных домов и возникновению пожаров. Количество пострадавших возросло до двух человек.
