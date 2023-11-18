Более 600 уничтоженных россиян и десятки единиц техники: новые потери врага

Общие боевые потери противника по состоянию на 18 ноября 2023 года ориентировочно составили:

личного состава - около 317380 (+620) человек ликвидировано;

танков - 5422 (+7) ед.;

боевых бронированных машин - 10141 (+9) ед.;

артиллерийских систем - 7726 (+14) ед.;

РСЗО - 896 (+1) ед.;

средства ПВО - 586 (+1) ед.;

самолетов - 323 ед.;

вертолетов - 324 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5726 (+17) ед.;

крылатые ракеты - 1563 ед.;

корабли/катера - 22 ед;

подводные лодки – 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 10091 (+14) ед;

специальная техника - 1090 (+4) ед.

Ситуация на фронте

Около полутора месяцев назад оккупанты активизировали наступление в районе Авдеевки. Хотя в последние дни россияне ослабили атаки, но ВСУ ожидают новой волны штурмов в ближайшее время.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что за месяц, когда оккупанты активизировались возле Авдеевки, Россия потеряла около 10 тысяч солдат в этом направлении.

Кроме того, командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский заявил, что оккупанты активизировались на Бахмутском направлении. Но наши защитники удерживают оборону.

Также вчера ВСУ официально подтвердили об успешных операциях на левом берегу Херсонской области. Воинам удалось закрепиться на нескольких плацдармах. Однако сейчас работа усложнена из-за плохой погоды.