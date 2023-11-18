Понад 600 знищених росіян та десятки одиниць техніки: нові втрати ворога

Втрати Росії у війні проти України перевищили вже 317 тисяч окупантів. Лише за останню добу ЗСУ знищили 620 загарбників.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника станом на 18 листопада 2023 року орієнтовно склали:
Майже півтора місяця тому окупанти активізували наступ у районі Авдіївки. Хоч останніми днями росіяни послабили атаки, але ЗСУ очікують на нову хвилю штурмів найближчим часом.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що за місяць, коли окупанти активізувалися біля Авдіївки, Росія втратила близько 10 тисяч солдатів на цьому напрямку.
Крім того, командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський заявив, що окупанти активізувалися на Бахмутському напрямку. Але наші захисники тримають оборону.
Також вчора ЗСУ офіційно підтвердили про успішні операції на лівому березі Херсонської області. Воїнам вдалося закріпитися на кількох плацдармах. Проте наразі робота ускладнена через погану погоду.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.