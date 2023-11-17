ua en ru
Пт, 17 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Более 40 гривен за доллар: финансовые аналитики и банкиры ухудшили прогноз

Украина, Пятница 17 ноября 2023 15:20
UA EN RU
Более 40 гривен за доллар: финансовые аналитики и банкиры ухудшили прогноз Фото: курс доллара превысит уровень 40 гривен за доллар (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курсовые ожидания в Украине ухудшаются. Финансовые аналитики, банкиры и население ждут доллар дороже 40 гривен в течение следующих 12 месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте НБУ.

По данным НБУ, финансовые аналитики в октябре 2023 года прогнозируют курс на уровне 40,36 грн/доллар. В сентябре они ожидали курс 39,99 грн/доллар.

Население ждет курс 40,43 грн/доллар (в сентябре - 39,96 грн/доллар)

Кроме того, банкиры прогнозируют курс в течение следующих 12 месяцев на уровне 41,16 грн/доллар (в июле - 40,54 грн/доллар).

Более 40 гривен за доллар: финансовые аналитики и банкиры ухудшили прогноз

Прогноз правительства

Кабинет министров в проекте госбюджета на 2024 год заложил средний курс на уровне 40,7 грн/доллар, несколько улучшив его по сравнению с первым чтением (41,4 грн/доллар).

В то же время, на конец 2024 года курс ожидается на уровне 42,1 грн/доллар (предыдущий прогноз - 44,2).

Правительство также ожидает менее значительную девальвацию гривны в 2023 году - 38,6 грн/доллар по сравнению с 40,2 гривен за доллар на первое чтение.

МВФ в октябре ожидал курс на уровне предыдущего правительственного прогноза в 41,4 грн/доллар.

Сейчас официальный курс доллара НБУ падает и составляет по состоянию на 17 ноября 36,24 грн/доллар. На наличном рынке курс составляет около 38,80 грн/доллар

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс НБУ
NEWS
Операции ВСУ на левом берегу Днепра. Генштаб назвал главную цель
Операции ВСУ на левом берегу Днепра. Генштаб назвал главную цель
DAILY
Генсек МИД Эстонии Йонатан Всевиов: Мы не имеем права уставать от войны
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Генсек МИД Эстонии Йонатан Всевиов: Мы не имеем права уставать от войны