Более 40 гривен за доллар: финансовые аналитики и банкиры ухудшили прогноз

Курсовые ожидания в Украине ухудшаются. Финансовые аналитики, банкиры и население ждут доллар дороже 40 гривен в течение следующих 12 месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте НБУ .

По данным НБУ, финансовые аналитики в октябре 2023 года прогнозируют курс на уровне 40,36 грн/доллар. В сентябре они ожидали курс 39,99 грн/доллар.

Население ждет курс 40,43 грн/доллар (в сентябре - 39,96 грн/доллар)

Кроме того, банкиры прогнозируют курс в течение следующих 12 месяцев на уровне 41,16 грн/доллар (в июле - 40,54 грн/доллар).

Прогноз правительства

Кабинет министров в проекте госбюджета на 2024 год заложил средний курс на уровне 40,7 грн/доллар, несколько улучшив его по сравнению с первым чтением (41,4 грн/доллар).

В то же время, на конец 2024 года курс ожидается на уровне 42,1 грн/доллар (предыдущий прогноз - 44,2).

Правительство также ожидает менее значительную девальвацию гривны в 2023 году - 38,6 грн/доллар по сравнению с 40,2 гривен за доллар на первое чтение.

МВФ в октябре ожидал курс на уровне предыдущего правительственного прогноза в 41,4 грн/доллар.

Сейчас официальный курс доллара НБУ падает и составляет по состоянию на 17 ноября 36,24 грн/доллар. На наличном рынке курс составляет около 38,80 грн/доллар