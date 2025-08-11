Оккупанты во время удара по Запорожью повредили Внешний кризисный центр ЗАЭС

Российские оккупанты во время вчерашней атаки на Запорожье повредили здание Внешнего кризисного центра ЗАЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Украины в Facebook .

"10 августа в результате российской атаки по Запорожью под удар попал Внешний кризисный центр Запорожской АЭС. К счастью, никто из работников не пострадал, но здание офиса испытало частичные разрушения", - отметили в министерстве.

В Минэнерго объяснили, что кризисный центр - это неотъемлемая часть системы безопасности станции.

В министерстве уточнили, что специалисты этого центра продолжают постоянно следить за радиационной обстановкой на контролируемой Украиной территории в условиях, когда оккупационные власти Запорожской АЭС блокируют автоматическую передачу данных о ядерном и радиационном состоянии через систему МАГАТЭ IRMIS.

"Нападение на инфраструктуру, ведущую мониторинг радиационной обстановки, является еще одним доказательством безответственной политики агрессора, который пренебрегает всеми нормами международного права. Россияне еще раз доказывают, что их действия создают реальную угрозу ядерной безопасности не только Украины, но и всего европейского континента", - отметила министр энергетики Светлана Гринчук.

В Минэнерго призвали партнеров усилить санкции против России и вынудить ее прекратить атаковать объекты ядерной инфраструктуры Украины.