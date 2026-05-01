Атаковали более 50 дронов: Тернополь пережил один из самых массированных ударов

Власти сообщили о последствиях одной из самых масштабных воздушных атак на Тернополь, зафиксированы десятки целей, есть пострадавшие и повреждения инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение начальника Тернопольской областной военной администрации Тараса Пастуха.
Тернопольская область подверглась мощному воздушному удару. По предварительным данным, над регионом зафиксировали более 50 беспилотников типа "Shahed", часть из которых взорвалась в воздухе. Речь идет об одной из наиболее интенсивных атак за последнее время.
Сообщается о нескольких попаданиях как в области, так и непосредственно в Тернополе. Под удар попали объекты промышленной и инфраструктурной сферы. Масштабы разрушений уточняются.
По состоянию на текущий момент известно о десяти раненых. Среди них есть люди в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Информации о погибших не поступало.
Часть микрорайонов города осталась без электроснабжения. Ремонтные бригады уже работают над восстановлением подачи электроэнергии. На местах также задействованы подразделения ГСЧС, правоохранители и другие экстренные службы.
В сети сообщают, что в городе могут оставаться опасные обломки после атаки. Жителей призывают не приближаться к ним и не трогать подозрительные предметы. Родителям рекомендуют предупредить детей об опасности.
В случае обнаружения потенциально опасных объектов следует обращаться по номеру 101. Ситуация находится под контролем, информация обновляется.
Напоминаем, что в ночь на 1 мая российские силы вновь атаковали Одессу беспилотниками, в результате чего удары пришлись по жилым многоэтажным домам. Зафиксирован пожар в 16-этажном здании, а также попадание в другую высотку, где возгорание возникло на 11 и 12 этажах.