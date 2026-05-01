Атаковали более 50 дронов: Тернополь пережил один из самых массированных ударов

Масштабная атака и цели в небе

Тернопольская область подверглась мощному воздушному удару. По предварительным данным, над регионом зафиксировали более 50 беспилотников типа "Shahed", часть из которых взорвалась в воздухе. Речь идет об одной из наиболее интенсивных атак за последнее время.

Попадания и разрушения

Сообщается о нескольких попаданиях как в области, так и непосредственно в Тернополе. Под удар попали объекты промышленной и инфраструктурной сферы. Масштабы разрушений уточняются.

Пострадавшие и состояние людей

По состоянию на текущий момент известно о десяти раненых. Среди них есть люди в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Информации о погибших не поступало.

Отключения и работа служб

Часть микрорайонов города осталась без электроснабжения. Ремонтные бригады уже работают над восстановлением подачи электроэнергии. На местах также задействованы подразделения ГСЧС, правоохранители и другие экстренные службы.

Предупреждение для жителей

В сети сообщают, что в городе могут оставаться опасные обломки после атаки. Жителей призывают не приближаться к ним и не трогать подозрительные предметы. Родителям рекомендуют предупредить детей об опасности.

В случае обнаружения потенциально опасных объектов следует обращаться по номеру 101. Ситуация находится под контролем, информация обновляется.