Атакували понад 50 дронів: Тернопіль пережив один із наймасованіших ударів

Влада повідомила про наслідки однієї з наймасштабніших повітряних атак на Тернопіль, зафіксовано десятки цілей, є постраждалі та пошкодження інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення начальника Тернопільської обласної військової адміністрації Тараса Пастуха.
Тернопільська область зазнала потужного повітряного удару. За попередніми даними, над регіоном зафіксували понад 50 безпілотників типу "Shahed", частина з яких вибухнула в повітрі. Йдеться про одну з найбільш інтенсивних атак за останній час.
Повідомляється про кілька влучень як в області, так і безпосередньо в Тернополі. Під удар потрапили об'єкти промислової та інфраструктурної сфери. Масштаби руйнувань уточнюються.
Станом на поточний момент відомо про десятьох поранених. Серед них є люди у важкому стані. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. Інформації про загиблих не надходило.
Частина мікрорайонів міста залишилася без електропостачання. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням подачі електроенергії. На місцях також задіяні підрозділи ДСНС, правоохоронці та інші екстрені служби.
У мережі повідомляють, що в місті можуть залишатися небезпечні уламки після атаки. Мешканців закликають не наближатися до них і не чіпати підозрілі предмети. Батькам рекомендують попередити дітей про небезпеку.
У разі виявлення потенційно небезпечних об'єктів слід звертатися за номером 101. Ситуація перебуває під контролем, інформація оновлюється.
