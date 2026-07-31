Более 48 тысяч мигрантов вернулись из Сеуты в Марокко

Более 48 тысяч мигрантов покинули Сеуту

Более 48300 выездов уже зарегистрировано до Марокко по состоянию на 18.00 по данным Министерства внутренних дел.

Это означает, что в Испании осталось только 1700 въехавших человек, пишет издание.

Погибшие на пути в Сеуту

Также есть информация, что около 60 тел вытащили из моря у Сеуты.

По меньшей мере, 57 человек погибли, пытаясь добраться до Испании. Большинство из них утонули, пытаясь переплыть пограничный волнорез в Эль-Тарахаль.

Число погибших может возрасти в ближайшие часы.

В водах вблизи границы идет поисковая операция, в которой участвуют две команды водолазов (восемь офицеров) из Специальной подводной группы Гражданской гвардии (GEAS).

Напомним, что Франция ужесточает контроль на границе с Испанией на фоне миграционного кризиса в Сеуте. Для этого Париж уже развернул дополнительные силы, авиацию и беспилотники.

Ранее РБК-Украина писала, что Министерство внутренних дел Италии приказало закрыть морскую и воздушную границы с Испанией.