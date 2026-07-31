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Понад 48 тисяч мігрантів повернулися з Сеути до Марокко

22:29 31.07.2026 Пт
1 хв
Міграційна криза пішла на спад
aimg Олена Бджола
Фото: мігранти намагаються перейти кордон Марокко з Іспанією 31 липня (Getty Images)

Іспанія відправила переважну кількість незаконних мігрантів назад до Марокко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.

Понад 48 тисяч мігрантів покинули Сеуту

Понад 48300 виїздів вже зареєстровано до Марокко станом на 18.00 за даними Міністерства внутрішніх справ.

Це означає, що в Іспанії залишилося лише 1700 осіб, які в'їхали, пише видання.

Загиблі на шляху до Сеути

Також є інформація, що майже 60 тіл витягли з моря біля Сеути.

Щонайменше 57 людей загинули, намагаючись дістатися Іспанії. Більшість із них потонули, намагаючись переплисти прикордонний хвилеріз в Ель-Тарахаль.

Кількість загиблих може зрости найближчими годинами.

У водах поблизу кордону триває пошукова операція, в якій беруть участь дві команди водолазів (вісім офіцерів) зі Спеціальної підводної групи Цивільної гвардії (GEAS).

Нагадаємо, що Франція посилює контроль на кордоні з Іспанією на тлі міграційної кризи у Сеуті. Для цього Париж вже розгорнув додаткові сили, авіацію та безпілотники.

Раніше РБК-Україна писало, що Міністерство внутрішніх справ Італії наказало закрити морський та повітряний кордони з Іспанією.

Крім того, президент США Дональд Трамп зазначив, що "спостерігав за катастрофою", яка сталася в Іспанії. Він назвав це схожим на "вторгнення".

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