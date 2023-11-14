Более 4 тысяч оккупантов и не только. Сырский рассказал о потерях РФ за последние две недели
Силы обороны Украины ликвидировали более 4 тысяч россиян за последние две недели на линии Купянско-Бахмутского направления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего ОСУВ "Хортица" Александра Сырского в Telegram.
Враг активизировался в районе Купянска и Бахмута
"Враг не отказывается от своих планов и продолжает наступательные действия одновременно на нескольких восточных направлениях. В частности, несмотря на большие потери россияне атакуют наши части, которые обороняются в районе Купянска", - говорится в сообщении.
Сирский отметил, что враг увеличил количество использования дронов камикадзе. На севере и юге от Бахмута российские войска пытаются перехватить инициативу, путем проведения контратак.
Впрочем, наши защитники, по словам командующего, разбивают все планы и попытки оккупантов захватить нашу землю.
Потери России
Сырский отметил, что враг ежедневно теряет свои наступательные возможности.
За две недели в районе ответственности ОСУВ "Хортица" российские оккупационные войска потеряли более 4 тысяч человек.
Уничтожено и повреждено более 500 единиц военной техники оккупантов.
ВСУ уничтожают россиян
Силы обороны Украины ликвидировали за сутки еще 920 российских оккупантов, поэтому общие потери РФ в полномасштабной войне в Украине в живой силе составляли уже около 313 470 солдат.
Также Вооруженные силы Украины на Таврическом направлении в течение суток, 13 ноября, уничтожили еще 504 российских оккупантов.
А начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что потери россиян на Авдеевском направлении уже превысили их потери и в Угледаре, и под Бахмутом.
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