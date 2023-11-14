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Более 900 окупантов и 20 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях РФ в Украине

Вторник 14 ноября 2023 08:16
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Более 900 окупантов и 20 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях РФ в Украине Фото: Генштаб ВСУ обновил потери российских захватчиков за сутки (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Силы обороны Украины ликвидировали за сутки еще 920 российских оккупантов, таким образом общие потери РФ в полномасштабной войне в Украине в живой силе составили уже около 313470 солдат. Также бойцы ВСУ уничтожили дополнительно 8 танков и 20 артсистем врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.11.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 313470 (+920) человек ликвидировано;
  • танков - 5362 (+8) ед.;
  • боевых бронированных машин - 10086 (+7) ед.;
  • артиллерийских систем - 7589 (+20) ед.;
  • РСЗО - 882 (+1) ед.;
  • средства ПВО - 580 ед.;
  • самолетов - 322 ед.;
  • вертолетов - 324 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5649 (+15) ед.;
  • крылатые ракеты - 1561 ед.;
  • корабли/катера - 22 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 9973 (+24) ед.;
  • специальная техника - 1081 (+2) ед.

Ситуация на фронте 14 ноября

Согласно данным сегодняшней утренней сводки Генштаба ВСУ, наши защитники за минувшие сутки отбили 24 атаки российских захватчиков на Марьинском направлении, и продолжают штурмовые действия южнее Бахмута. Всего на фронте за прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений.

В течение суток украинская авиация нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 удар по зенитно-ракетному комплексу противника. Также подразделения ракетных войск ВСУ поразили 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 пункта управления, 6 артиллерийских средств, средство противовоздушной обороны и другую важную цель оккупантов.

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