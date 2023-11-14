Понад 4 тисячі окупантів і не тільки. Сирський розповів про втрати РФ за останні два тижні

Сили оборони України ліквідували понад 4 тисячі росіян за останні два тижні на лінії Куп'янсько-Бахмутського напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача ОСУВ "Хортиця" Олександра Сирського в Telegram .

Ворог активізувався в районі Куп'янська та Бахмута

"Ворог не відмовляється від своїх планів та продовжує наступальні дії одночасно на декількох східних напрямках. Зокрема, попри великі втрати росіяни атакують наші частини, які обороняються в районі Куп’янська", - йдеться у повідомленні.

Сирський зазначив, що ворог збільшив кількість використання дронів камікадзе. На півночі та півдні від Бахмута російські війська намагаються перехопити ініціативу, шляхом проведення контратак.

Втім, наші оборонці, за словами командувача, розбивають усі плани та намагання окупантів захопити нашу землю.

Втрати Росії

Сирський наголосив, що ворог щодня втрачає свої наступальні можливості.

За два тижні в районі відповідальності ОСУВ "Хортиця" російські окупаційні війська втратили понад 4 тисячі осіб.

Знищено та пошкоджено понад 500 одиниць військової техніки окупантів.

ЗСУ знищують росіян

Сили оборони України ліквідували за добу ще 920 російських окупантів, тож загальні втрати РФ у повномасштабній війні в Україні в живій силі становили вже близько 313 470 солдатів.

Також Збройні сили України на Таврійському напрямку протягом доби, 13 листопада, знищили ще 504 російських окупантів.

А начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що Втрати росіян на Авдіївському напрямку вже перевищили їхні втрати і у Вугледарі, і під Бахмутом.