Более 30 тысяч иностранцев в Польше под угрозой депортации: украинцы тоже в списке

По данным издания, Польша депортирует лишь часть тех, кто должен покинуть страну, ведь в целом в реестре нежелательных лиц уже есть 31 000 иностранцев.

Министерство внутренних дел и администрации Польши в минувшую субботу сообщило, что с начала года 1100 иностранцев принудительно покинули Польшу. Среди них было 15 граждан Украины. Им также запретили повторный въезд в Польшу на срок от 5 до 10 лет.

Данные о депортированных украинцах, по данным Министерства внутренних дел и администрации, были внесены в список нежелательных лиц в Польше, который ведет руководитель Управления по делам иностранцев.

Согласно данным, собранным этим управлением, к концу июня этого года в список нежелательных лиц уже было добавлено вдвое больше людей, чем четыре года назад, когда их было 16 000, и почти столько же, сколько за весь прошлый год.

Это показывает, что количество иностранцев, которых считают нежелательными на территории Польши, неуклонно растет:

в 2022 году - 26 000,

в 2023 году - 29 000,

в 2024 году - 33 000,

и вот уже в первой половине этого года количество достигло 31 000.

Среди тех, кто сейчас находится в списке, крупнейшими группами являются граждане Украины, Грузии, Сирии, Афганистана, Беларуси и России.

Всего сейчас в список "нежелательных" лиц входят: