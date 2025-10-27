Более 25 000 домов в Австралии остались без электричества: что произошло

Более 25 000 домов в Австралии остались без электричества из-за сильной бури с градом и шквальным ветром.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тһе Guardian.
В понедельник утром около 26 000 домохозяйств на юго-востоке Квинсленда остались без электроснабжения из-за сильной грозы со шквалистым ветром, превышавшим 109 км/ч. Местные жители также сообщали о случаях града величиной до 7 см в некоторых районах.
Кроме того, без электричества также остались почти 1 300 потребителей в штате Виктория после того, как Мельбурн зафиксировал самый влажный день за полтора года.
Так, компания Energex сообщила, что грозы стали причиной "значительных повреждений", вызвав падение линий электропередач в большом Брисбене, и почти 70 ремонтных бригад работали над восстановлением электроснабжения.
Метеорологическое бюро подтвердило, что в разных регионах Квинсленда падали крупные градины:
При этом порывы ветра достигали 109 км/ч в Гейнде, а молнии даже заставили прервать матч Pacific Cup по регби между Самоа и Тонго в Брисбене.
В Виктории служба чрезвычайных ситуаций получила 598 запросов о помощи из-за повреждения зданий, поваленных деревьев и подтопления, больше всего в пригородах Верви, Гоперс-Кроссинг и Вайндхам. Некоторые вызовы связаны с возможным кратковременным торнадо, которое пронеслось западными пригородами Мельбурна, хотя эксперты еще анализируют повреждения.
Кроме того, главный санитарный врач Виктории, доктор Кэролайн Макелней, предупредила о повышенном риске эпидемии "штормовой астмы" в северных районах штата, напоминая о трагическом случае в 2016 году, когда от этой болезни погибли 10 человек.
Метеорологи прогнозируют, что влажная погода продержится на востоке Квинсленда еще несколько дней, а вторник ожидается самым сильным по количеству осадков.
