Понад 25 000 будинків в Австралії залишились без електрики: що сталося

Понад 25 000 будинків в Австралії залишились без електрики через сильну бурю з градом і шквальним вітром.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тhe Guardian.
У понеділок вранці близько 26 000 домогосподарств на південному сході Квінсленду залишилися без електропостачання через сильну грозу зі шквалистим вітром, що перевищував 109 км/год. Місцеві жителі також повідомляли про випадки граду завбільшки до 7 см у деяких районах.
Крім того, без електрики також залишилися майже 1 300 споживачів у штаті Вікторія після того, як Мельбурн зафіксував найвологіший день за півтора року.
Так, компанія Energex повідомила, що грози стали причиною "значних пошкоджень", спричинивши падіння ліній електропередач у великому Брісбені, і майже 70 ремонтних бригад працювали над відновленням електропостачання.
Метеорологічне бюро підтвердило, що в різних регіонах Квінсленду падали великі градини:
При цьому пориви вітру сягали 109 км/год у Гейнді, а блискавки навіть змусили перервати матч Pacific Cup з регбі між Самоа та Тонго в Брісбені.
У Вікторії служба надзвичайних ситуацій отримала 598 запитів про допомогу через пошкодження будівель, повалені дерева та підтоплення, найбільше у передмістях Верві, Гоперс-Кроссінг та Вайндхам. Деякі виклики пов’язані з можливим короткочасним торнадо, яке пронеслося західними передмістями Мельбурна, хоча експерти ще аналізують пошкодження.
Крім того, головний санітарний лікар Вікторії, доктор Керолайн Макелней, попередила про підвищений ризик епідемії "штормової астми" у північних районах штату, нагадуючи про трагічний випадок у 2016 році, коли від цієї хвороби загинули 10 людей.
Метеорологи прогнозують, що волога погода протримається на сході Квінсленду ще кілька днів, а вівторок очікується найсильнішим за кількістю опадів.
Нагадаємо, Національний центр ураганів США (NHC) повідомив, що ураган Мелісса перетворився на ураган 4 категорії. Він рухається до Ямайки та Куби, і очікується, що цей ураган принесе катастрофічні повені, зсуви та штормові хвилі в регіон.
До речі, у вересні 2025 року на американському узбережжі Флориди бушував ураган "Хелен", який став одним із найбільших у США за всю історію спостереження.