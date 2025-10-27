Ураган Мелисса надвигается на Кубу и Ямайку: власти призывают население эвакуироваться
Ураган Мелисса движется к Ямайке и Кубе. Ожидается, что он принесет наводнения, оползни и штормовые волны в регион.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Ураган Мелисса превратился в ураган 4 категории, движущийся к Ямайке и Кубе, и ожидается, что он принесет катастрофические наводнения, оползни и штормовые волны в регион, сообщает Национальный центр ураганов США (NHC).
Сейчас максимальная скорость ветра достигает 220 км/ч. Ожидается, что он усилится в направлении Ямайки, где должен выйти на берег в понедельник вечером или вторник утром.
Вероятно, он достигнет юго-восточной Кубы поздно вечером во вторник.
На Ямайке власти призвали местных жителей эвакуироваться в убежища. Их в стране почти 900. В воскресенье вечером премьер-министр Эндрю Холнесс издал обязательные приказы об эвакуации из Порт-Рояла в Кингстоне и шести других районов.
Однако некоторые жители отказались садиться в эвакуационные автобусы.
В Национальном центре ураганов США ожидают, что Мелисса принесет от 38 до 76 см осадков на Ямайку и южную Эспаньолу с локальным максимумом до 101 см.
Согласно прогнозу, на Кубе количество осадков будет вдвое меньше.
Министр информации Ямайки Дана Моррис Диксон заявила, что Карибское агентство по чрезвычайным ситуациям готово оказать помощь, и несколько международных партнеров уже пообещали поддержку.
Разрушительные ураганы в США
В сентябре на американское побережье Флориды надвинулся ураган "Хелен", он стал одним из крупнейших в США за всю историю наблюдения.
В местностях, которые пострадали от урагана, организовали поисково-спасательные группы, также открыли приюты для пострадавших.
Сильные порывы ветра еще до начала бушевания урагана вызвали отключение электроэнергии для более 1 миллиона американцев во Флориде и 50 тыс. в Джорджии.
Губернаторы Флориды, Джорджии, Алабамы, Каролины и Вирджинии объявили чрезвычайное положение в своих штатах.
Энергетические объекты вдоль побережья Мексиканского залива США сократили работу и эвакуировали некоторые производственные площадки.
В октябре 2024 года Флориду накрыл ураган "Милтон".
В результате стихии более 2,2 млн домов и предприятий были обесточены.
Ураган разрушил около 125 домов, большинство из которых были мобильными.
Известно, что еще перед приходом "Милтона" из штата было эвакуировано около 5 миллионов человек.