Более 25 000 домов в Австралии остались без электричества: что произошло

Австралия, Понедельник 27 октября 2025 07:05
UA EN RU
Более 25 000 домов в Австралии остались без электричества: что произошло Иллюстративное фото: блэкаут (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Более 25 000 домов в Австралии остались без электричества из-за сильной бури с градом и шквальным ветром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тһе Guardian.

В понедельник утром около 26 000 домохозяйств на юго-востоке Квинсленда остались без электроснабжения из-за сильной грозы со шквалистым ветром, превышавшим 109 км/ч. Местные жители также сообщали о случаях града величиной до 7 см в некоторых районах.

Кроме того, без электричества также остались почти 1 300 потребителей в штате Виктория после того, как Мельбурн зафиксировал самый влажный день за полтора года.

Так, компания Energex сообщила, что грозы стали причиной "значительных повреждений", вызвав падение линий электропередач в большом Брисбене, и почти 70 ремонтных бригад работали над восстановлением электроснабжения.

Метеорологическое бюро подтвердило, что в разных регионах Квинсленда падали крупные градины:

  • 4 см - в Ипсвиче;
  • 5 см - в Мурруке и Гунда;
  • 5-6 см - в Пулленвейле;
  • 7 см - в Ст-Люсии.

При этом порывы ветра достигали 109 км/ч в Гейнде, а молнии даже заставили прервать матч Pacific Cup по регби между Самоа и Тонго в Брисбене.

В Виктории служба чрезвычайных ситуаций получила 598 запросов о помощи из-за повреждения зданий, поваленных деревьев и подтопления, больше всего в пригородах Верви, Гоперс-Кроссинг и Вайндхам. Некоторые вызовы связаны с возможным кратковременным торнадо, которое пронеслось западными пригородами Мельбурна, хотя эксперты еще анализируют повреждения.

Кроме того, главный санитарный врач Виктории, доктор Кэролайн Макелней, предупредила о повышенном риске эпидемии "штормовой астмы" в северных районах штата, напоминая о трагическом случае в 2016 году, когда от этой болезни погибли 10 человек.

Метеорологи прогнозируют, что влажная погода продержится на востоке Квинсленда еще несколько дней, а вторник ожидается самым сильным по количеству осадков.

Напомним, Национальный центр ураганов США (NHC) сообщил, что ураган Мелисса превратился в ураган 4 категории. Он движется к Ямайке и Кубе, и ожидается, что этот ураган принесет катастрофические наводнения, оползни и штормовые волны в регион.

Кстати, в сентябре 2025 года на американском побережье Флориды бушевал ураган "Хелен", который стал одним из крупнейших в США за всю историю наблюдения.

