Понад 25 000 будинків в Австралії залишились без електрики: що сталося

Понад 25 000 будинків в Австралії залишились без електрики через сильну бурю з градом і шквальним вітром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тhe Guardian.

У понеділок вранці близько 26 000 домогосподарств на південному сході Квінсленду залишилися без електропостачання через сильну грозу зі шквалистим вітром, що перевищував 109 км/год. Місцеві жителі також повідомляли про випадки граду завбільшки до 7 см у деяких районах.

Крім того, без електрики також залишилися майже 1 300 споживачів у штаті Вікторія після того, як Мельбурн зафіксував найвологіший день за півтора року.

Так, компанія Energex повідомила, що грози стали причиною "значних пошкоджень", спричинивши падіння ліній електропередач у великому Брісбені, і майже 70 ремонтних бригад працювали над відновленням електропостачання.

Метеорологічне бюро підтвердило, що в різних регіонах Квінсленду падали великі градини:

4 см - в Іпсвічі;

5 см - у Мурруці та Гунда;

5-6 см - у Пулленвейлі;

7 см - у Ст-Люсії.

При цьому пориви вітру сягали 109 км/год у Гейнді, а блискавки навіть змусили перервати матч Pacific Cup з регбі між Самоа та Тонго в Брісбені.

У Вікторії служба надзвичайних ситуацій отримала 598 запитів про допомогу через пошкодження будівель, повалені дерева та підтоплення, найбільше у передмістях Верві, Гоперс-Кроссінг та Вайндхам. Деякі виклики пов’язані з можливим короткочасним торнадо, яке пронеслося західними передмістями Мельбурна, хоча експерти ще аналізують пошкодження.

Крім того, головний санітарний лікар Вікторії, доктор Керолайн Макелней, попередила про підвищений ризик епідемії "штормової астми" у північних районах штату, нагадуючи про трагічний випадок у 2016 році, коли від цієї хвороби загинули 10 людей.

Метеорологи прогнозують, що волога погода протримається на сході Квінсленду ще кілька днів, а вівторок очікується найсильнішим за кількістю опадів.