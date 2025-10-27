ua en ru
Пн, 27 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Понад 25 000 будинків в Австралії залишились без електрики: що сталося

Австралія, Понеділок 27 жовтня 2025 07:05
UA EN RU
Понад 25 000 будинків в Австралії залишились без електрики: що сталося Ілюстративне фото: блекаут (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Понад 25 000 будинків в Австралії залишились без електрики через сильну бурю з градом і шквальним вітром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тhe Guardian.

У понеділок вранці близько 26 000 домогосподарств на південному сході Квінсленду залишилися без електропостачання через сильну грозу зі шквалистим вітром, що перевищував 109 км/год. Місцеві жителі також повідомляли про випадки граду завбільшки до 7 см у деяких районах.

Крім того, без електрики також залишилися майже 1 300 споживачів у штаті Вікторія після того, як Мельбурн зафіксував найвологіший день за півтора року.

Так, компанія Energex повідомила, що грози стали причиною "значних пошкоджень", спричинивши падіння ліній електропередач у великому Брісбені, і майже 70 ремонтних бригад працювали над відновленням електропостачання.

Метеорологічне бюро підтвердило, що в різних регіонах Квінсленду падали великі градини:

  • 4 см - в Іпсвічі;
  • 5 см - у Мурруці та Гунда;
  • 5-6 см - у Пулленвейлі;
  • 7 см - у Ст-Люсії.

При цьому пориви вітру сягали 109 км/год у Гейнді, а блискавки навіть змусили перервати матч Pacific Cup з регбі між Самоа та Тонго в Брісбені.

У Вікторії служба надзвичайних ситуацій отримала 598 запитів про допомогу через пошкодження будівель, повалені дерева та підтоплення, найбільше у передмістях Верві, Гоперс-Кроссінг та Вайндхам. Деякі виклики пов’язані з можливим короткочасним торнадо, яке пронеслося західними передмістями Мельбурна, хоча експерти ще аналізують пошкодження.

Крім того, головний санітарний лікар Вікторії, доктор Керолайн Макелней, попередила про підвищений ризик епідемії "штормової астми" у північних районах штату, нагадуючи про трагічний випадок у 2016 році, коли від цієї хвороби загинули 10 людей.

Метеорологи прогнозують, що волога погода протримається на сході Квінсленду ще кілька днів, а вівторок очікується найсильнішим за кількістю опадів.

Нагадаємо, Національний центр ураганів США (NHC) повідомив, що ураган Мелісса перетворився на ураган 4 категорії. Він рухається до Ямайки та Куби, і очікується, що цей ураган принесе катастрофічні повені, зсуви та штормові хвилі в регіон.

До речі, у вересні 2025 року на американському узбережжі Флориди бушував ураган "Хелен", який став одним із найбільших у США за всю історію спостереження.

Читайте РБК-Україна в Google News
Австралія Блекаут Електроенергія Відключеня світла
Новини
Росія зосередила основний удар проти Покровська, ДРГ уже в місті, - Зеленський
Росія зосередила основний удар проти Покровська, ДРГ уже в місті, - Зеленський
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію