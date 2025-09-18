Рош ха-Шана в Умани: МИД призывает паломников учесть риски и ограничения военного положения

В Умани с 22 по 24 сентября состоится празднование иудейского праздника Рош ха-Шана. Министерство иностранных дел Украины призывает иностранных паломников учесть невозможность обеспечения полной безопасности из-за агрессии России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины (МИД).

В ведомстве напомнили, что на территории Украины действует военное положение, которое предусматривает: ограничение свободы передвижения;

комендантский час;

усиленное патрулирование;

запрет проведения массовых мероприятий и собраний;

применение принудительных мер к нарушителям ограничений. Также МИД предупреждает о других рисках для паломников: перегруженность транспортного сообщения и возможные задержки из-за поврежденной инфраструктуры;

недостаточное количество укрытий гражданской защиты в местах массового пребывания;

ограниченное наличие медицинских учреждений и персонала для обеспечения медицинской помощи. Украинская власть призывает планировать поездку в Умань с осторожностью и соблюдать установленные правила безопасности.