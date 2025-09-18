ua en ru
Рош ха-Шана в Умани: МИД призывает паломников учесть риски и ограничения военного положения

Четверг 18 сентября 2025 17:02
Рош ха-Шана в Умани: МИД призывает паломников учесть риски и ограничения военного положения Фото: Хасиды в Умани (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

В Умани с 22 по 24 сентября состоится празднование иудейского праздника Рош ха-Шана. Министерство иностранных дел Украины призывает иностранных паломников учесть невозможность обеспечения полной безопасности из-за агрессии России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины (МИД).

В ведомстве напомнили, что на территории Украины действует военное положение, которое предусматривает:

  • ограничение свободы передвижения;
  • комендантский час;
  • усиленное патрулирование;
  • запрет проведения массовых мероприятий и собраний;
  • применение принудительных мер к нарушителям ограничений.

Также МИД предупреждает о других рисках для паломников:

  • перегруженность транспортного сообщения и возможные задержки из-за поврежденной инфраструктуры;
  • недостаточное количество укрытий гражданской защиты в местах массового пребывания;
  • ограниченное наличие медицинских учреждений и персонала для обеспечения медицинской помощи.

Украинская власть призывает планировать поездку в Умань с осторожностью и соблюдать установленные правила безопасности.

Напомним, в Умани с 22 по 24 сентября состоится празднование Рош ха-Шана, ожидается до 50 тысяч паломников-хасидов, часть из которых уже в Украине. Город усилил меры безопасности: круглосуточное патрулирование, контроль транспорта, ограничение движения и запрет продажи алкоголя и пиротехники, чтобы обеспечить порядок во время празднования.

