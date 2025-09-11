ua en ru
Для хасидов подготовили план безопасности в Умани: о чем договорились Украина и Израиль

Четверг 11 сентября 2025 22:59
Для хасидов подготовили план безопасности в Умани: о чем договорились Украина и Израиль Фото: для хасидов в Умани подготовили план по безопасности (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Для хасидов, которые приедут в Умань для празднования Рош ха-Шана, подготовили план по безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Посольства Украины в Израиле.

Как сообщается, вчера, 11 сентября, состоялась встреча министра национальной безопасности Израиля, депутата Кнессета Итамара Бен Гвира с послом Украины в Израиле Евгением Корнийчуком.

Был согласован конструктивный и эффективный план. Инициатива включает развертывание десятков полицейских, парамедиков и волонтеров, включая представителей ультраортодоксальной общины, для обеспечения безопасности и благополучия десятков тысяч верующих, которые, как ожидается, прибудут в Умань на Рош ха-Шана.

В рамках подготовки было договорено о полной координации безопасности, а также о создании специальной медицинской и охранной сети в сотрудничестве с главным раввином Украины, раввином Моше Реувеном Асманом. Его команды будут работать на пограничных переходах и на местах, чтобы гарантировать безопасность паломников.

Была достигнута договоренность об усилении прямого сотрудничества между полицией, а также пограничными службами Израиля и Украины.

Обе страны надеются, что паломничество хасидов пройдет спокойно и мирно, и призывают паломников учесть угрозы безопасности в Украине из-за российской войны, и уважать закон и порядок внутри Украины.

Рош ха-Шана

Напомним, ежегодно десятки тысяч людей приезжают в Умань на еврейский Новый год, чтобы посетить могилу хасидского мудреца раввина Нахмана из Бреслова, который жил на рубеже XIX века. В этом году празднование Рош ха-Шана приходится на 22 сентября.

В прошлом году Украина призвала хасидов воздержаться от паломничества, однако десятки тысяч паломников все равно прибыли, пересекая границу через Молдову. В то же время местные власти Умани согласились принять паломников с определенными ограничениями.

Ранее в этом году издание The Times of Israel сообщило, что из-за полномасштабной войны и постоянных атак России украинская власть якобы решила запретить ежегодное паломничество хасидов в Умань.

Однако уже через несколько часов Израиль опроверг сообщение о запрете Украины на паломничество хасидов в Умань на Рош ха-Шана.

