Более 20 тысяч паломников и полиция из Израиля: как Умань готовится к Рош ха-Шана
По состоянию на утро пятницы, 19 сентября, в Умань уже прибыли более 20 тысяч паломников-хасидов. Они продолжают съезжаться в город для празднования иудейского Нового года - Рош ха-Шана - которое продлится с 22 по 24 сентября.
Подробнее о ситуации в городе сегодня, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Что происходит в Умани сегодня
Исполнительный директор благотворительного фонда "Историко-культурный центр города Умань" Ирина Рыбницкая в комментарии "Суспільне Черкаси" рассказала, что паломники начали приезжать в Умань массово с вечера четверга, 18 сентября.
Она сообщила также, что сегодня для паломников, которые уже прибыли, шабат.
Речь идет о традиционном праздничном выходном дне, когда евреям запрещено не только работать, но даже говорить.
В завершение руководительница благотворительного фонда напомнила, что в Умани была запущена новая система уплаты туристического сбора.
Она заработала 15 сентября и позволит получать прибыль в бюджет в течение всего года (а не только на период Рош ха-Шана, как это было раньше).
Рыбницкая добавила, что этот проект был воплощен в сотрудничестве с Государственным агентством развития туризма Украины.
Между тем в пресс-службе полиции Черкасской области сообщили, что в Умань прибыли израильские полицейские - для помощи украинским коллегам в обеспечении правопорядка во время иудейского нового года.
Уточняется, что полицейские несут службу в районе проживания и паломничества брацлавских хасидов.
Отмечается, что израильские правоохранители будут оставаться в Умани до завершения Рош ха-Шана.
Украинцам рассказали, что "иностранные коллеги прошли инструктаж, который провел заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Черкасской области Сергей Коваленко".
Сотрудничество полицейских (фото: facebook.com/cherkasypolice)
После этого в координационном штабе, состоялось совещание, на котором обсудили совместные действия по эффективному обеспечению порядка и безопасности на территории паломничества.
В завершение гражданам сообщили, что в городе осуществляют патрулирование и проводят разъяснительную работу среди паломников:
- и украинские полицейские;
- и израильские полицейские;
- и военнослужащие Национальной гвардии.
"Ситуация остается стабильной и контролируемой", - подытожили в пресс-службе полиции.
Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/cherkasypolice)
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Умани ввели ряд ограничений на период празднования Рош ха-Шана.
Кроме того, Министерство иностранных дел Украины призвало паломников учесть риски и ограничения военного положения.
Читайте также, какой план безопасности подготовили для хасидов в Умани.