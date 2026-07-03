Более 20 стран хотят присоединиться к украинского Drone Deal, - Умеров

Украина уже заключила шесть долгосрочных соглашений с международными партнерами по новой оружейной инициативе Drone Deal. Еще более 20 государств активно готовятся присоединиться к этой модели сотрудничества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова в Facebook.
Каждое такое соглашение будет действовать десять лет, заявил чиновник. Украина не просто будет продавать дроны, а делиться боевым опытом и развертывать совместные производства за рубежом.
Официальные данные СНБО свидетельствуют об изменении подхода к экспорту. Теперь отечественные заводы будут выходить на мировые рынки.
"Drone Deal объединяет 4 ключевых направления: экспертную безопасность - консультации и аналитика наших военных в странах-партнерах; экспорт проверенных боем решений; локализация производства на территории партнеров, в частности в форматах Build with Ukraine и Build in Ukraine; спецпроекты - киберсотрудничество, защита критической инфраструктуры.
Такая система выгодна всем сторонам. Союзники получают уникальный украинский опыт. Наше государство привлекает ресурсы для развития ВПК.
"Оборонительные технологии должны не только работать на усиление сил обороны Украины, но и становиться основой новой архитектуры безопасности вместе с нашими международными партнерами", - подчеркнул Умеров.
Раньше оформление документов продолжалось месяцами, и это тормозило развитие индустрии. Теперь украинское правительство приняло специальное постановление Fast Track для Drone Deal. Бюрократические процедуры максимально упростили.
Срок рассмотрения экспортных заявок сократили втрое: раньше чиновники изучали документы 90 дней, а теперь на это уйдет всего 30 дней. Новое правило действует для товаров, не входящих в список критической продукции для фронта.
Во время своего недавнего визита в Ирландию президент Зеленский предложил Дублину принять участие в программе Drone Deal. Украина уже начала активный диалог с Ирландией по поводу новых технологий.
Недавно Латвия официально стала участником инициативы Drone Deal - международного соглашения о сотрудничестве в сфере оборонных технологий, в частности разработки и производства беспилотных систем.
А стало известно, что американский производитель беспилотников Powerus и украинская компания Swarmer объединились, чтобы поставлять Пентагону дроны с технологией роевого управления.