Понад 20 країн хочуть приєднатися до українського Drone Deal, - Умєров

Кожна така угода діятиме десять років, заявив чиновник. Україна не просто продаватиме дрони, а ділитиметься бойовим досвідом та розгортатиме спільні виробництва за кордоном.

Офіційні дані РНБО свідчать про зміну підходу до експорту. Тепер вітчизняні заводи виходитимуть на світові ринки.

"Drone Deal поєднує 4 ключові напрями: експертну безпекову допомогу - консультації та аналітика наших військових в країнах-партнерах; експорт перевірених боєм рішень; локалізація виробництва на території партнерів, зокрема у форматах Build with Ukraine та Build in Ukraine; спецпроєкти - кіберспівпраця, захист критичної інфраструктури, супутникові проєкти тощо", - написав Умєров.

Чотири напрямки співпраці з партнерами

Нова програма охоплює всі ключові сфери сучасної війни. Модель складається з таких елементів:

експертна допомога та консультації від українських військових;

продаж перевірених у реальних боях технологій;

спільне виробництво зброї на території країн-союзників;

спеціальні проєкти у сфері кіберзахисту та космосу.

Така система вигідна всім сторонам. Союзники отримують унікальний український досвід. Наша держава залучає ресурси для розвитку зброярства.

Україна не просто продаватиме дрони, а ділитиметься бойовим досвідом (інфографіка РБК-Україна)

"Оборонні технології мають не лише працювати на посилення Сил оборони України, а й ставати основою нової архітектури безпеки разом із нашими міжнародними партнерами", - наголосив Умєров.

Швидкий експорт без бюрократії

Раніше оформлення документів тривало місяцями й це гальмувало розвиток індустрії. Тепер український уряд ухвалив спеціальну постанову Fast Track для Drone Deal. Бюрократичні процедури максимально спростили.

Термін розгляду експортних заявок скоротили втричі: раніше чиновники вивчали документи 90 днів, а тепер на це піде лише 30 днів. Нове правило діє для товарів, які не входять до переліку критичної продукції для фронту.