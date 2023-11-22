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Литва поможет Украине с гражданским и боевым разминированием

Среда 22 ноября 2023 19:56
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Литва поможет Украине с гражданским и боевым разминированием Архивное фото: Министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Литва представила новую концепцию по разминированию Украины. Вильнюс хочет помогать Киеву в гуманитарном и боевом аспектах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство национальной обороны Литвы.

Новая концепция предусматривает, что Литва будет стремиться помочь Украине как в сфере боевого, так и гуманитарного разминирования.

"Все окончательные детали концепции коалиции будут раскрыты в декабре. Сейчас возможностью присоединиться к украинской коалиции по разминированию интересуется 21 страна", - говорится в сообщении.

Что еще обсудили на "Рамштайне"

В Минобороны Литвы отметили, что на 17-й встрече "Рамштайн" страны обсудили другие создаваемые коалиции потенциала и ход войны России против Украины. Названы последние потребности украинской армии в вооружении и новейшие пакеты военной поддержки государств.

На встрече, состоявшейся по приглашению министра обороны США Ллойда Остина, было подтверждено, что Литва внесет свой вклад в декларацию стран G7 по поддержке Украины и продолжит последовательно укреплять военный и оборонный потенциал Украины.

Общая стоимость поддержки Литвы Украине составляет около полумиллиарда евро. До конца года Украине будет доставлено еще как минимум 40 миллионов военной помощи евро.

Помощь Украине от Литвы

Литва является одним из союзников Украины, который помогает Киеву не только оружием и военной техникой, но и учит украинских военных.

Сегодня сообщалось, что Литва доставила в Украину очередной пакет военной помощи для Вооруженных Сил.

Также 17 ноября Литва передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошла партия генераторов, полевых кроватей и сухих пайков.

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