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Литва передала Украине новый пакет военной помощи: что получат ВСУ

Среда 22 ноября 2023 15:33
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Литва передала Украине новый пакет военной помощи: что получат ВСУ Архивное фото: Литва передала Украине новый пакет военной помощи (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Литва сегодня, 22 ноября, доставила в Украину очередной пакет военной помощи для Вооруженных сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство национальной обороны Литвы.

Отмечается, что Литовскими вооруженными силами было доставлено в Украину 3 млн единиц боеприпасов калибра 7,62х51 мм.

Также украинская армия получила системы дистанционного подрыва и зимнее снаряжение.

Фото: Помощь от Литвы (twitter.com/Lithuanian_MoD)

"Наша приверженность оказанию помощи Украине остается непоколебимой", - добавили в Минобороны Литвы.

Помощь Украине от Литвы

Литва является одним из союзников Украины, который помогает Киеву не только оружием и военной техникой, но и учит украинских военных.

10 ноября Литва заявила о том, что предоставила Украине две пусковые установки для зенитного ракетного комплекса NASAMS, необходимое оборудование, а также внедорожники для экипажа.

Уже 17 ноября Литва передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошла партия генераторов, полевых кроватей и сухих паек.

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