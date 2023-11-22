Литва передала Украине новый пакет военной помощи: что получат ВСУ
Литва сегодня, 22 ноября, доставила в Украину очередной пакет военной помощи для Вооруженных сил.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство национальной обороны Литвы.
Отмечается, что Литовскими вооруженными силами было доставлено в Украину 3 млн единиц боеприпасов калибра 7,62х51 мм.
Также украинская армия получила системы дистанционного подрыва и зимнее снаряжение.
Фото: Помощь от Литвы (twitter.com/Lithuanian_MoD)
"Наша приверженность оказанию помощи Украине остается непоколебимой", - добавили в Минобороны Литвы.
Помощь Украине от Литвы
Литва является одним из союзников Украины, который помогает Киеву не только оружием и военной техникой, но и учит украинских военных.
10 ноября Литва заявила о том, что предоставила Украине две пусковые установки для зенитного ракетного комплекса NASAMS, необходимое оборудование, а также внедорожники для экипажа.
Уже 17 ноября Литва передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошла партия генераторов, полевых кроватей и сухих паек.
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