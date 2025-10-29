Более 2 миллионов на оборудование: объявлен конкурс для учреждений профобразования из 9 областей

Программа "Партнерство за сильную Украину" (PFRU) при поддержке Министерства образования и науки объявило открытый конкурс для учреждений профессионального образования из девяти областей Украины. Его победители могут получить до 2,1 млн гривен на обновление оборудования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОН Украины.
Программа "Партнерство за сильную Украину" - это многосторонняя донорская инициатива, финансируемая правительствами Великобритании, Эстонии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии и Швеции.
Открытый конкурс был объявлен для учреждений профессионального образования из девяти областей Украины:
Цель конкурса - поддержать профессиональные учебные заведения в восстановлении и развитии материально-технической базы, чтобы обучение:
"Мы хотим, чтобы профессиональные заведения в общинах, пострадавших от войны, могли обучать на современном оборудовании и готовить специалистов, необходимых экономике. Именно поэтому МОН развивает партнерства с международными программами, которые помогают модернизировать профессиональное образование", - объяснил заместитель министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Дмитрий Завгородний.
Руководительница PFRU Анна Онищенко напомнила также, что "устойчивость общин начинается с возможностей для работы и развития".
"Поддерживая профессиональное образование, мы укрепляем местные рынки труда и даем общинам инструменты для восстановления, помогая людям оставаться и работать дома", - подчеркнула она.
В МОН сообщили, что в рамках конкурса до 12 заведений получат оборудование на сумму до 2 млн 100 тыс. гривен каждый (это - максимальная стоимость поддержки для одного заведения).
Речь идет об обновлении или дополнении материально-технической базы учреждений профессионально-технического образования.
То есть поддержка может включать закупку оборудования и сопутствующих материалов (мебели, расходных материалов), но не ремонт или строительные работы.
К участию в конкурсе допускаются учреждения профессионального образования, которые:
При этом приоритет отдается тем, кто:
Еще одним преимуществом является софинансирование.
"Учреждения, которые привлекают собственные ресурсы или поддержку партнеров, получат дополнительные баллы при оценке заявок", - объяснили в МОН.
Чтобы подать заявку на участие в конкурсе, нужно заполнить соответствующую форму (которая состоит из 16 пунктов).
Конечный срок подачи заявок - 28 ноября 2025 года.
Напомним, 21 августа 2025 года Верховная Рада приняла закон №13107-д - о профессиональном образовании в Украине.
Вскоре после этого министр образования и науки Украины Оксен Лисовой сообщил, что это решение несет "фундаментальные изменения в профтехобразовании", и объяснил, чем важен этот закон для студентов, учебных заведений и бизнеса.
Между тем в пресс-службе Министерства образования и науки добавили, что это - стратегический документ, цель которого - не только создать эффективную модель подготовки квалифицированных кадров (согласно потребностям рынка труда), но и обеспечить устойчивое развитие человеческого капитала, усилить экономику страны.
Кроме того, заместитель министра образования и науки Дмитрий Завгородний в интервью РБК-Украина объяснил, каковым является сегодня состояние профессионального образования в Украине, что происходит с обновлением заведений (и общежитий) и могут ли в профтехах учиться взрослые.
