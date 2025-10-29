RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Более 2 миллионов на оборудование: объявлен конкурс для учреждений профобразования из 9 областей

Некоторые заведения профобразования могут получить 2,1 млн гривен на оборудование (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Программа "Партнерство за сильную Украину" (PFRU) при поддержке Министерства образования и науки объявило открытый конкурс для учреждений профессионального образования из девяти областей Украины. Его победители могут получить до 2,1 млн гривен на обновление оборудования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОН Украины.

На какие области Украины распространяется инициатива

Программа "Партнерство за сильную Украину" - это многосторонняя донорская инициатива, финансируемая правительствами Великобритании, Эстонии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии и Швеции.

Открытый конкурс был объявлен для учреждений профессионального образования из девяти областей Украины:

  • Киевской;
  • Черниговской;
  • Сумской;
  • Харьковской;
  • Днепропетровской;
  • Запорожской;
  • Николаевской;
  • Херсонской;
  • Одесской.

Что именно могут получить победители конкурса

Цель конкурса - поддержать профессиональные учебные заведения в восстановлении и развитии материально-технической базы, чтобы обучение:

  • отвечало современным потребностям рынка труда;
  • способствовало устойчивости общин.

"Мы хотим, чтобы профессиональные заведения в общинах, пострадавших от войны, могли обучать на современном оборудовании и готовить специалистов, необходимых экономике. Именно поэтому МОН развивает партнерства с международными программами, которые помогают модернизировать профессиональное образование", - объяснил заместитель министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Дмитрий Завгородний.

Руководительница PFRU Анна Онищенко напомнила также, что "устойчивость общин начинается с возможностей для работы и развития".

"Поддерживая профессиональное образование, мы укрепляем местные рынки труда и даем общинам инструменты для восстановления, помогая людям оставаться и работать дома", - подчеркнула она.

В МОН сообщили, что в рамках конкурса до 12 заведений получат оборудование на сумму до 2 млн 100 тыс. гривен каждый (это - максимальная стоимость поддержки для одного заведения).

Речь идет об обновлении или дополнении материально-технической базы учреждений профессионально-технического образования.

То есть поддержка может включать закупку оборудования и сопутствующих материалов (мебели, расходных материалов), но не ремонт или строительные работы.

Какие заведения допускают к участию и как подать заявку

К участию в конкурсе допускаются учреждения профессионального образования, которые:

  • находятся в государственной или коммунальной собственности
  • обучают не менее 200 студентов;
  • осуществляют обучение оффлайн или в смешанном формате;
  • имеют помещения для установки оборудования;
  • расположены в одной из указанных выше областей (Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Одесской).

При этом приоритет отдается тем, кто:

  • готовит специалистов, в которых нуждаются общины;
  • имеет помещения, пригодные для установки оборудования.

Еще одним преимуществом является софинансирование.

"Учреждения, которые привлекают собственные ресурсы или поддержку партнеров, получат дополнительные баллы при оценке заявок", - объяснили в МОН.

Чтобы подать заявку на участие в конкурсе, нужно заполнить соответствующую форму (которая состоит из 16 пунктов).

Конечный срок подачи заявок - 28 ноября 2025 года.

Напомним, 21 августа 2025 года Верховная Рада приняла закон №13107-д - о профессиональном образовании в Украине.

Вскоре после этого министр образования и науки Украины Оксен Лисовой сообщил, что это решение несет "фундаментальные изменения в профтехобразовании", и объяснил, чем важен этот закон для студентов, учебных заведений и бизнеса.

Между тем в пресс-службе Министерства образования и науки добавили, что это - стратегический документ, цель которого - не только создать эффективную модель подготовки квалифицированных кадров (согласно потребностям рынка труда), но и обеспечить устойчивое развитие человеческого капитала, усилить экономику страны.

Кроме того, заместитель министра образования и науки Дмитрий Завгородний в интервью РБК-Украина объяснил, каковым является сегодня состояние профессионального образования в Украине, что происходит с обновлением заведений (и общежитий) и могут ли в профтехах учиться взрослые.

Читайте также, как в украинских школах внедряют раннюю профориентацию (планируется, что знакомиться с различными профессиями дети будут начинать уже с 5 класса) и почему это важно.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВыплатыМОНПрофессияСтудентыУченикиОбразование в Украине