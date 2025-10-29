Понад 2 мільйони на обладнання: оголошено конкурс для закладів профосвіти з 9 областей

Програма "Партнерство за сильну Україну" (PFRU) за підтримки Міністерства освіти й науки оголосило відкритий конкурс для закладів професійної освіти з дев'яти областей України. Його переможці можуть отримати до 2,1 млн гривень на оновлення обладнання.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОН України.
Програма "Партнерство за сильну Україну" - це багатостороння донорська ініціатива, що фінансується урядами Великої Британії, Естонії, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії та Швеції.
Відкритий конкурс було оголошено для закладів професійної освіти з дев'яти областей України:
Мета конкурсу - підтримати професійні заклади освіти у відновленні та розвитку матеріально-технічної бази, щоб навчання:
"Ми прагнемо, щоб професійні заклади в громадах, які постраждали від війни, могли навчати на сучасному обладнанні та готувати фахівців, потрібних економіці. Саме тому МОН розвиває партнерства з міжнародними програмами, які допомагають модернізувати професійну освіту", - пояснив заступник міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Дмитро Завгородній.
Очільниця PFRU Анна Онищенко нагадала також, що "стійкість громад починається з можливостей для роботи та розвитку".
"Підтримуючи професійну освіту, ми зміцнюємо місцеві ринки праці та даємо громадам інструменти для відновлення, допомагаючи людям залишатись і працювати вдома", - наголосила вона.
У МОН повідомили, що в межах конкурсу до 12 закладів отримають обладнання на суму до 2 млн 100 тис. гривень кожен (це - максимальна вартість підтримки для одного закладу).
Йдеться про оновлення або доповнення матеріально-технічної бази закладів професійно-технічної освіти.
Тобто підтримка може включати закупівлю обладнання та супутніх матеріалів (меблів, витратних матеріалів), але не ремонт чи будівельні роботи.
До участі в конкурсі допускаються заклади професійної освіти, що:
При цьому пріоритет надається тим, хто:
Ще однією перевагою є співфінансування.
"Заклади, які залучають власні ресурси або підтримку партнерів, отримають додаткові бали під час оцінювання заявок", - пояснили в МОН.
Щоб подати заявку на участь у конкурсі, потрібно заповнити відповідну форму (яка складається з 16 пунктів).
Кінцевий термін подання заявок - 28 листопада 2025 року.
Нагадаємо, 21 серпня 2025 року Верховна Рада схвалила закон №13107-д - про професійну освіту в Україні.
Незабаром після цього міністр освіти й науки України Оксен Лісовий повідомив, що це рішення несе "фундаментальні зміни в профтехосвіті", та пояснив, чим важливий цей закон для студентів, закладів освіти та бізнесу.
Тим часом у прес-службі Міністерства освіти й науки додали, що це - стратегічний документ, мета якого - не лише створити ефективну модель підготовки кваліфікованих кадрів (відповідно до потреб ринку праці), але й забезпечити сталий розвиток людського капіталу, посилити економіку країни.
Крім того, заступник міністра освіти й науки Дмитро Завгородній в інтерв'ю РБК-Україна пояснив, яким є сьогодні стан професійної освіти в Україні, що відбувається з оновленням закладів (і гуртожитків) й чи можуть у профтехах вчитися дорослі.
Читайте також, як в українських школах впроваджують ранню профорієнтацію (планується, що знайомитись із різними професіями діти починатимуть вже з 5 класу) й чому це важливо.