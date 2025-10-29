Понад 2 мільйони на обладнання: оголошено конкурс для закладів профосвіти з 9 областей

На які області України розповсюджується ініціатива

Програма "Партнерство за сильну Україну" - це багатостороння донорська ініціатива, що фінансується урядами Великої Британії, Естонії, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії та Швеції.

Відкритий конкурс було оголошено для закладів професійної освіти з дев'яти областей України:

Київської;

Чернігівської;

Сумської;

Харківської;

Дніпропетровської;

Запорізької;

Миколаївської;

Херсонської;

Одеської.

Що саме можуть отримати переможці конкурсу

Мета конкурсу - підтримати професійні заклади освіти у відновленні та розвитку матеріально-технічної бази, щоб навчання:

відповідало сучасним потребам ринку праці;

сприяло стійкості громад.

"Ми прагнемо, щоб професійні заклади в громадах, які постраждали від війни, могли навчати на сучасному обладнанні та готувати фахівців, потрібних економіці. Саме тому МОН розвиває партнерства з міжнародними програмами, які допомагають модернізувати професійну освіту", - пояснив заступник міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Дмитро Завгородній.

Очільниця PFRU Анна Онищенко нагадала також, що "стійкість громад починається з можливостей для роботи та розвитку".

"Підтримуючи професійну освіту, ми зміцнюємо місцеві ринки праці та даємо громадам інструменти для відновлення, допомагаючи людям залишатись і працювати вдома", - наголосила вона.

У МОН повідомили, що в межах конкурсу до 12 закладів отримають обладнання на суму до 2 млн 100 тис. гривень кожен (це - максимальна вартість підтримки для одного закладу).

Йдеться про оновлення або доповнення матеріально-технічної бази закладів професійно-технічної освіти.

Тобто підтримка може включати закупівлю обладнання та супутніх матеріалів (меблів, витратних матеріалів), але не ремонт чи будівельні роботи.

Які заклади допускають до участі та як подати заявку

До участі в конкурсі допускаються заклади професійної освіти, що:

знаходяться у державній або комунальній власності

навчають щонайменше 200 студентів;

здійснюють навчання офлайн або у змішаному форматі;

мають приміщення для встановлення обладнання;

розташовані в одній із зазначених вище областей (Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській та Одеській).

При цьому пріоритет надається тим, хто:

готує фахівців, яких потребують громади;

має приміщення, придатні для встановлення обладнання.

Ще однією перевагою є співфінансування.

"Заклади, які залучають власні ресурси або підтримку партнерів, отримають додаткові бали під час оцінювання заявок", - пояснили в МОН.

Щоб подати заявку на участь у конкурсі, потрібно заповнити відповідну форму (яка складається з 16 пунктів).

Кінцевий термін подання заявок - 28 листопада 2025 року.