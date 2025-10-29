ua en ru
Ср, 29 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Образование

Более 2 миллионов на оборудование: объявлен конкурс для учреждений профобразования из 9 областей

Среда 29 октября 2025 10:38
UA EN RU
Более 2 миллионов на оборудование: объявлен конкурс для учреждений профобразования из 9 областей Некоторые заведения профобразования могут получить 2,1 млн гривен на оборудование (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Программа "Партнерство за сильную Украину" (PFRU) при поддержке Министерства образования и науки объявило открытый конкурс для учреждений профессионального образования из девяти областей Украины. Его победители могут получить до 2,1 млн гривен на обновление оборудования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОН Украины.

На какие области Украины распространяется инициатива

Программа "Партнерство за сильную Украину" - это многосторонняя донорская инициатива, финансируемая правительствами Великобритании, Эстонии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии и Швеции.

Открытый конкурс был объявлен для учреждений профессионального образования из девяти областей Украины:

  • Киевской;
  • Черниговской;
  • Сумской;
  • Харьковской;
  • Днепропетровской;
  • Запорожской;
  • Николаевской;
  • Херсонской;
  • Одесской.

Что именно могут получить победители конкурса

Цель конкурса - поддержать профессиональные учебные заведения в восстановлении и развитии материально-технической базы, чтобы обучение:

  • отвечало современным потребностям рынка труда;
  • способствовало устойчивости общин.

"Мы хотим, чтобы профессиональные заведения в общинах, пострадавших от войны, могли обучать на современном оборудовании и готовить специалистов, необходимых экономике. Именно поэтому МОН развивает партнерства с международными программами, которые помогают модернизировать профессиональное образование", - объяснил заместитель министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Дмитрий Завгородний.

Руководительница PFRU Анна Онищенко напомнила также, что "устойчивость общин начинается с возможностей для работы и развития".

"Поддерживая профессиональное образование, мы укрепляем местные рынки труда и даем общинам инструменты для восстановления, помогая людям оставаться и работать дома", - подчеркнула она.

В МОН сообщили, что в рамках конкурса до 12 заведений получат оборудование на сумму до 2 млн 100 тыс. гривен каждый (это - максимальная стоимость поддержки для одного заведения).

Речь идет об обновлении или дополнении материально-технической базы учреждений профессионально-технического образования.

То есть поддержка может включать закупку оборудования и сопутствующих материалов (мебели, расходных материалов), но не ремонт или строительные работы.

Какие заведения допускают к участию и как подать заявку

К участию в конкурсе допускаются учреждения профессионального образования, которые:

  • находятся в государственной или коммунальной собственности
  • обучают не менее 200 студентов;
  • осуществляют обучение оффлайн или в смешанном формате;
  • имеют помещения для установки оборудования;
  • расположены в одной из указанных выше областей (Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Одесской).

При этом приоритет отдается тем, кто:

  • готовит специалистов, в которых нуждаются общины;
  • имеет помещения, пригодные для установки оборудования.

Еще одним преимуществом является софинансирование.

"Учреждения, которые привлекают собственные ресурсы или поддержку партнеров, получат дополнительные баллы при оценке заявок", - объяснили в МОН.

Чтобы подать заявку на участие в конкурсе, нужно заполнить соответствующую форму (которая состоит из 16 пунктов).

Конечный срок подачи заявок - 28 ноября 2025 года.

Напомним, 21 августа 2025 года Верховная Рада приняла закон №13107-д - о профессиональном образовании в Украине.

Вскоре после этого министр образования и науки Украины Оксен Лисовой сообщил, что это решение несет "фундаментальные изменения в профтехобразовании", и объяснил, чем важен этот закон для студентов, учебных заведений и бизнеса.

Между тем в пресс-службе Министерства образования и науки добавили, что это - стратегический документ, цель которого - не только создать эффективную модель подготовки квалифицированных кадров (согласно потребностям рынка труда), но и обеспечить устойчивое развитие человеческого капитала, усилить экономику страны.

Кроме того, заместитель министра образования и науки Дмитрий Завгородний в интервью РБК-Украина объяснил, каковым является сегодня состояние профессионального образования в Украине, что происходит с обновлением заведений (и общежитий) и могут ли в профтехах учиться взрослые.

Читайте также, как в украинских школах внедряют раннюю профориентацию (планируется, что знакомиться с различными профессиями дети будут начинать уже с 5 класса) и почему это важно.

Читайте РБК-Украина в Google News
Выплаты МОН Профессия Студенты Ученики Образование в Украине
Новости
Крым с самого утра под ударом: горит минимум одна нефтебаза
Крым с самого утра под ударом: горит минимум одна нефтебаза
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию