Более 2 миллионов на оборудование: объявлен конкурс для учреждений профобразования из 9 областей

Программа "Партнерство за сильную Украину" (PFRU) при поддержке Министерства образования и науки объявило открытый конкурс для учреждений профессионального образования из девяти областей Украины. Его победители могут получить до 2,1 млн гривен на обновление оборудования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОН Украины.

На какие области Украины распространяется инициатива

Программа "Партнерство за сильную Украину" - это многосторонняя донорская инициатива, финансируемая правительствами Великобритании, Эстонии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии и Швеции.

Открытый конкурс был объявлен для учреждений профессионального образования из девяти областей Украины:

Киевской;

Черниговской;

Сумской;

Харьковской;

Днепропетровской;

Запорожской;

Николаевской;

Херсонской;

Одесской.

Что именно могут получить победители конкурса

Цель конкурса - поддержать профессиональные учебные заведения в восстановлении и развитии материально-технической базы, чтобы обучение:

отвечало современным потребностям рынка труда;

способствовало устойчивости общин.

"Мы хотим, чтобы профессиональные заведения в общинах, пострадавших от войны, могли обучать на современном оборудовании и готовить специалистов, необходимых экономике. Именно поэтому МОН развивает партнерства с международными программами, которые помогают модернизировать профессиональное образование", - объяснил заместитель министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Дмитрий Завгородний.

Руководительница PFRU Анна Онищенко напомнила также, что "устойчивость общин начинается с возможностей для работы и развития".

"Поддерживая профессиональное образование, мы укрепляем местные рынки труда и даем общинам инструменты для восстановления, помогая людям оставаться и работать дома", - подчеркнула она.

В МОН сообщили, что в рамках конкурса до 12 заведений получат оборудование на сумму до 2 млн 100 тыс. гривен каждый (это - максимальная стоимость поддержки для одного заведения).

Речь идет об обновлении или дополнении материально-технической базы учреждений профессионально-технического образования.

То есть поддержка может включать закупку оборудования и сопутствующих материалов (мебели, расходных материалов), но не ремонт или строительные работы.

Какие заведения допускают к участию и как подать заявку

К участию в конкурсе допускаются учреждения профессионального образования, которые:

находятся в государственной или коммунальной собственности

обучают не менее 200 студентов;

осуществляют обучение оффлайн или в смешанном формате;

имеют помещения для установки оборудования;

расположены в одной из указанных выше областей (Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Одесской).

При этом приоритет отдается тем, кто:

готовит специалистов, в которых нуждаются общины;

имеет помещения, пригодные для установки оборудования.

Еще одним преимуществом является софинансирование.

"Учреждения, которые привлекают собственные ресурсы или поддержку партнеров, получат дополнительные баллы при оценке заявок", - объяснили в МОН.

Чтобы подать заявку на участие в конкурсе, нужно заполнить соответствующую форму (которая состоит из 16 пунктов).

Конечный срок подачи заявок - 28 ноября 2025 года.