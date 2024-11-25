ВСУ продвинулись в Курской области, враг давит на ряде направлений: карты ISW

Украинские военные продвинулись возле Суджи в Курской области. Вместе с тем фиксируется продвижение российских оккупантов вблизи Купянска, Покровска, Угледара и Великой Новоселки.

Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на новый отчет американского Института изучения войны ( ISW ).

Операция ВСУ в России

В районе главного "украинского плацдарма" в Курской области фиксируется продвижение как Сил обороны Украины, так и войск РФ.

Геолокационные кадры, опубликованные 20 ноября, показывают, что ВСУ продвинулись к северо-востоку от Мартыновки (на северо-восток от Суджи).

А дополнительные геолокационные кадры от 24 ноября демонстрируют, что войска РФ продвинулись к югу от Зеленого Пути (юго-восточнее Коренево).

Российские источники продолжали утверждать, что путинские войска захватили Дарьино (юго-восточнее Коренево), хотя один российский "военкор" рассказывал, что войска РФ не полностью зачистили населенный пункт, и что ВСУ все еще действуют в том районе.

Российские блогеры утверждали, что бои продолжались возле Николаево-Дарьино, Плехово, Суджи и Погребков.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

Российские захватчики 23 и 24 ноября продолжали наступательные операции вблизи Волчанска и Тихого в Харьковской области, но не продвинулись.

Российский блогер рассказывал, что ВСУ будто бы безуспешно контратаковали с использованием бронетехники в направлении Журавлевки Белгородской области, но в ISW не заметили никаких других источников, утверждающих это.

Операция РФ №2 - Луганская область

Российские оккупанты недавно продвинулись юго-восточнее Купянска. Геолокационные кадры, опубликованные 24 ноября, показывают, что захватчики продвинулись в полях к югу от Лозовой.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска оккупировали половину Копанок и Первомайского (оба юго-восточнее Купянска), и продвинулись в пределах восточной части Купянска, на 2,5 км в направлении Боровой и на 1 км в направлении центральной части Тернов, однако в ISW не нашли подтверждения этих утверждений.

Войска РФ продолжали атаковать в районе Кондрашовки, вблизи Синьковки, Новомлынска, Новоплатоновки и в сторону н.п. Сеньково, вблизи Лозовой, Глушковки, Загрызово, Колесниковки, Песчаного, Кругляковки, Копанок, Зеленой Рощи, Дружелюбовки, Грековки, Новоегоровки, Тернов, Ямполевки, Новомихайловки, Чернещины, Твердохлебового, Торского и возле Серебрянки 23 и 24 ноября.

Операция РФ №3 - Донецкая область

23 и 24 ноября российские оккупанты вели наступательные операции в районе Белогоровки (к северо-востоку от Северска), но не продвинулись.

24 ноября войска РФ продолжали наступательные действия на Часовярском направлении, но также не имели продвижения.

23 и 24 ноября путинские войска вели наступательные операции возле Часового Яра и около Ступочек.

Российский "военкор" заявил, что войска РФ пытаются обойти завод огнеупоров в центре Часового Яра с юга.

24 ноября войска РФ вели наступательные действия под Торецком, однако подтвержденных изменений линии фронта не было.

23 и 24 ноября российские оккупанты наступали в районе Торецка, Дилиевки и Щербиновки.

Российские блогеры утверждали, что войска РФ оккупировали восточную треть микрорайона Забалка (юг Торецка), но остальные - остаются спорной "полусерой зоной".

Российские захватчики недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры от 22 ноября свидетельствуют, что оккупанты продвинулись к югу от Лисовки (юго-восточнее Покровска).

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска продвинулись к Желтому и к западу от Юровки, но в ISW не нашли подтверждения этих утверждений.

23 и 24 ноября войска РФ вели наступательные операции в районах Миролюбовки, Луча, Крутого Яра и Мирнограда, а также в районе Лысовки, Григоровки, Даченского, Пустынки, Желтого и Петровки.

24 ноября российские оккупанты продолжали наступательные действия на Кураховском направлении, но не продвинулись.

Войска РФ вели наступательные действия в районе Нововодмитровки, Солнцевки и Зари, возле Курахово, Берестков и Дальнего 23 и 24 ноября.

Российский "военкор" утверждал, что путинские войска почти полностью оккупировали Зорю, Солнцевку и Берестки, но ВСУ сохраняют позиции к северу и югу от Зари, в окрестностях Солнцевки и на дачах возле н.п. Берестки.

Другой российский блогер утверждал, что ВСУ все еще находятся на севере Берестков.

Войска РФ вели наступательные действия на Угледарском направлении в районе Романовки, Елизаветовки, Ганновки, Екатериновки, Антоновки, возле Трудового и Константинопольского, а также около Сухих Ял 23 и 24 ноября.

Российские оккупанты наступали в районе Раздольного, возле Великой Новоселки, Макаровки, Новодаровки и Ровнополья 23 и 24 ноября.

Связанный с Кремлем российский "военкор" заявил, что информация о начавшихся боях за Большую Новоселку - не подтверждена.

"Южная ось"

Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали о какой-либо наземной активности на Гуляйпольском направлении на востоке Запорожской области 24 ноября.

Российские источники утверждали, что войска РФ продвинулись северо-восточнее Работино на западе Запорожской области.

Российские источники также рассказывали, что путинские войска продвинулись примерно на 2 км возле Малой Токмачки и продвигаются в Белогорье (оба северо-восточнее Работино), но в ISW не нашли подтверждения.

Представитель Южной группировки войск ВСУ полковник Владислав Волошин повторил недавние предупреждения о том, что оккупанты готовят штурмовые группы для усиленных локализованных операций на Ореховском и Гуляйпольском направлениях.

23 и 24 ноября российские захватчики продолжали ограниченные наземные атаки на левобережье Херсонской области.

Украинская крымская партизанская группа "Атеш" 24 ноября сообщила, что войска РФ развернули неустановленное количество батарей ПВО С-300 вблизи военной базы в оккупированном Фиоленте (южнее Севастополя).

Ситуация на фронте

Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 24 ноября проинформировали, что с начала суток на фронте произошло 198 боевых столкновений.

Также в Силах обороны Украины отметили, что наибольшее количество вражеских штурмов было зафиксировано на Кураховском и Покровском направлениях.