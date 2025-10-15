Больше 150 боев по всей линии фронта: Генштаб назвал самые горячие направления за 14 октября

Силы обороны Украины удерживают позицию по всей линии фронта — по ряду направлений фиксируется высокая интенсивность боевых действий, авиаудары и массированные обстрелы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.

За сутки зафиксировано 154 боевых столкновения. Противник нанес один ракетный и 62 авиационных удара, применил одну ракету и сбросил 129 управляемых бомб. Кроме того, оккупанты использовали около 3535 дронов-камикадзе и осуществили 2929 обстрелов позиций войск и населенных пунктов.

Северо-Слобожанское и Курское направления

Произошли пять боевых столкновений. Враг нанес четыре авиаудара, сбросил 12 управляемых бомб и совершил 131 обстрел, в том числе пять — из реактивных систем залпового огня.

Южно-Слобожанское направление

Зафиксировано 16 атак в районах Волчанска, Каменки, Западного, Кутьковки, а также по направлениям Колодезное и Бологовка.

Купянское направление

Семь попыток продвижения в районах Песчаное, Петропавловка и Новоплатоновка; одна вражеская атака продолжается.

Лиманское направление

Отражено семь атак в направлениях Дробышево и вблизи населенных пунктов Среднее и Колодец.

Славянское направление

Отбиты четыре атаки; противник вел наступление в районах Ямполь, Переездное и Выемка.

Краматорское направление

Произошли два боевых столкновения в районах Ступочек и Орехово-Василовка.

Константиновское направление

Наши войска отразили десять атак в направлениях Константиновка, Бересток и вблизи Щербиновка, Плещеевка, Русиний Яр и Полтавка.

Покровское направление

За сутки противник 59 раз атаковал позиции в районах Владимиривка, Новое Шахово, Никаноровка, Красный Лиман, Сухецкое, Дачное, Михайловка, Новоэкономическое, Луч, Лисовка, Зверевое, Котлино, Мирноград, Удачное, Молодец Покровская и Новопавловка. По предварительным данным, потери противника на этом направлении — около 153 человек убитыми и ранеными. Наши силы уничтожили шесть единиц автомобильной техники и пять беспилотников; поражены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами и четыре орудия.

Александровское направление

Отбито 17 атак вблизи Ивановка, Александроград, Вороне, Вербовое, Малиевка, Ялта, Январское, Сосновка, Новониколаевка, Полтавка и Красногорское. Еще шесть столкновений продолжаются.

Гуляйпольское направление

Наступательных действий со стороны противника не зафиксировано.

Ореховское направление

Пять атак у Степного, Плавней и Степногорска; авиационный удар нанесен по Новоандреевке.

Приднепровское направление

Авиация противника нанесла удар неуправляемыми авиационными ракетами по Ольговке.