Путин достиг противоположного: после атаки РФ на Польшу внимание к Украине только возросло

После недавней атаки российских дронов на Польшу страны НАТО проявляют повышенный интерес к украинскому опыту противодействия беспилотникам.

Как сообщает РБК-Украина , об этом журналистам рассказала глава миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук.

По ее словам, Украина сейчас получает конкретные запросы от союзников, которые стремятся понять, как именно эволюционировала украинская система обороны от дронов с начала полномасштабного вторжения.

"Если раньше мы говорили, что мы "контрибутор европейской безопасности", то теперь, когда мы это говорим после атаки на Польшу, это по-другому воспринимается", - рассказала Гетьманчук.

Она подчеркнула, что страны-союзники интересуются не только современными украинскими решениями, но и процессом становления системы защиты.

"Если Путин хотел отвлечь внимание от Украины своими атаками, то произошло наоборот - интерес к нашему опыту только вырос", - отметила представитель Украины при НАТО.

По ее словам, сейчас растет количество государств, которые хотят перенять украинский опыт в сфере противодействия дронам и изучить уроки, полученные во время войны.