Понад 150 боїв по всій лінії фронту: Генштаб назвав найгарячіші напрямки за 14 жовтня

Сили оборони України утримують позицію по всій лінії фронту - на низці напрямків фіксується висока інтенсивність бойових дій, авіаудари та масовані обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.

За добу зафіксовано 154 бойові зіткнення. Противник завдав один ракетний і 62 авіаційні удари, застосував одну ракету і скинув 129 керованих бомб. Крім того, окупанти використали близько 3535 дронів-камікадзе та здійснили 2929 обстрілів позицій військ і населених пунктів.

Північно-Слобожанський та Курський напрямки

Відбулися п'ять бойових зіткнень. Ворог завдав чотири авіаудари, скинув 12 керованих бомб і здійснив 131 обстріл, зокрема п'ять - із реактивних систем залпового вогню.

Південно-Слобожанський напрямок

Зафіксовано 16 атак у районах Вовчанська, Кам'янки, Західного, Кутьківки, а також за напрямками Колодязне і Бологівка.

Куп'янський напрямок

Сім спроб просування в районах Піщане, Петропавлівка та Новоплатонівка; одна ворожа атака триває.

Лиманський напрямок

Відбито сім атак у напрямках Дробишеве та поблизу населених пунктів Середнє і Колодязь.

Слов'янський напрямок

Відбито чотири атаки; противник вів наступ у районах Ямпіль, Переїзне і Виїмка.

Краматорський напрямок

Відбулися два бойових зіткнення в районах Ступочок і Оріхове-Василівка.

Костянтинівський напрямок

Наші війська відбили десять атак у напрямках Костянтинівка, Бересток і поблизу Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та Полтавки.

Покровський напрямок

За добу противник 59 разів атакував позиції в районах Володимирівка, Нове Шахове, Никанорівка, Красний Лиман, Сухецьке, Дачне, Михайлівка, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Звіряче, Котліно, Мирноград, Вдале, Молодець-Покровська та Новопавлівка. За попередніми даними, втрати противника на цьому напрямку - близько 153 осіб убитими та пораненими. Наші сили знищили шість одиниць автомобільної техніки та п'ять безпілотників; уражено два пункти управління безпілотними літальними апаратами та чотири гармати.

Олександрівський напрямок

Відбито 17 атак поблизу Іванівки, Олександрограда, Вороного, Вербового, Маліївки, Ялти, Січневого, Соснівки, Новомиколаївки, Полтавки та Красногорського. Ще шість зіткнень тривають.

Гуляйпільський напрямок

Наступальних дій з боку противника не зафіксовано.

Оріхівський напрямок

П'ять атак біля Степового, Плавнів і Степногірська; авіаційного удару завдано по Новоандріївці.

Придніпровський напрямок

Авіація противника завдала удару некерованими авіаційними ракетами по Ольгівці.