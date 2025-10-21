Более 150 боестолкновений за сутки, больше всего - на Покровском направлении, - ВСУ

Вражеские обстрелы

Противник нанес два ракетных и 39 авиационных ударов, применив шесть ракет и сбросив 85 управляемых авиационных бомб. Также использовал для ударов 1960 дронов-камикадзе, совершил 3049 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Ситуация на направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили одну атаку захватчиков. Враг нанес шесть авиационных ударов, сбросил 15 управляемых авиационных бомб и совершил 133 обстрела.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения сдержали 12 атак врага вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов, Строевки, Каменки, Западного и в сторону Бологовки и Колодязного, еще одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении наши воины отбили шесть атак врага в районах Степной Новоселовки, Песчаного, Зеленого Гая, Новой Кругляковки и в сторону Петропавловки и Куриловки, в настоящее время три боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении украинские воины остановили 14 штурмовых действий захватчиков вблизи населенных пунктов Грековка, Копанки, Карповка, Среднее, Колодязи, Дерилово, Мирное и Новоселовка. Еще три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Славянском направлении противник пять раз пытался наступать в районах Серебрянки, Новоселовки, Выемки и Переездного.

На Краматорском направлении в настоящее время наступательных действий противника не зафиксировано.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 24 раза штурмовали позиции наших защитников районах населенных пунктов Белая Гора, Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр. Силы обороны стойко сдерживают натиск и отбили 22 атаки врага, сейчас бои идут в двух локациях.

На Покровском направлении враг совершил 53 наступательных действия. Активность российских оккупантов фиксировалась вблизи населенных пунктов Никаноровка, Маяк, Сухецкое, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Николаевка, Луч, Лисовка, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Котляровка, Ореховое и Дачное. Четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 140 оккупантов, из которых 112 - безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили боевую бронированную машину, БТР, два автомобиля, антенну управления БпЛА, 18 беспилотных летательных аппаратов и склад боеприпасов оккупантов. Также украинские воины поразили артиллерийскую систему и семь укрытий для личного состава.

На Александровском направлении украинские подразделения отбили семь атак в районах населенных пунктов Ивановка, Филиал, Вербовое, Новогригорьевка и Новониколаевка.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили две атаки оккупантов вблизи Полтавки.

На Ореховском направлении враг пять раз пытался идти вперед на позиции наших подразделений в районах Каменского, Степного и в сторону Степногорска и Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении боевых столкновений в настоящее время не зафиксировано.