ua en ru
Вт, 21 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

ВСУ развенчали фейк РФ о "быстром продвижении" в направлении Константиновки

Украина, Вторник 21 октября 2025 20:30
UA EN RU
ВСУ развенчали фейк РФ о "быстром продвижении" в направлении Константиновки Фото: россияне нафантазировали продвижение на Донбассе, однако это неправда (росСМИ)
Автор: Валерий Ульяненко

Россияне распространяют в сети очередной информационный вброс. Они заявляют о якобы "быстром продвижении" в направлении Константиновки, что является фейком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Группировки войск "Восток".

Отмечается, что в последнее время в интернете стало больше сообщений о якобы "быстром продвижении" российских оккупантов или "захвате" ими населенных пунктов в Донецкой области.

"Так, определенные интернет-медиа распространяют ложную информацию о продвижении сил противника в направлении Константиновки. Это - очередная попытка врага выдать желаемое за действительное и создать иллюзию "успехов", - пояснили украинские военные.

Силы обороны Украины продолжают выполнять в этом районе боевые задачи.

Украинцев призвали не поддаваться панике, проверять информацию и доверять исключительно официальным источникам.

Напомним, российские захватчики недавно обстреляли Константиновку Донецкой области управляемыми авиационными бомбами. Повреждена церковь УПЦ МП, погибли двое мирных жителей. Еще четверо граждан получили ранения различной степени тяжести.

Ранее часть Донецкой области была обесточена в результате обстрелов со стороны страны-агрессора. В частности, без электричества остались Дружковка, Константиновка и некоторые районы Краматорска.

РБК-Украина ранее писало, что российский диктатор Владимир Путин нафантазировал, что российские оккупанты якобы взяли под контроль две трети Купянска и "зашли" в еще несколько крупных городов. В частности, он сообщил, что захватчики якобы уже вошли в город Константиновка.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Донецкая область Вооруженные силы Украины Война в Украине
Новости
США и Россия приостановили подготовку к встрече Трампа и Путина, - NBC News
США и Россия приостановили подготовку к встрече Трампа и Путина, - NBC News
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию