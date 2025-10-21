ВСУ развенчали фейк РФ о "быстром продвижении" в направлении Константиновки

Россияне распространяют в сети очередной информационный вброс. Они заявляют о якобы "быстром продвижении" в направлении Константиновки, что является фейком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Группировки войск "Восток".

Отмечается, что в последнее время в интернете стало больше сообщений о якобы "быстром продвижении" российских оккупантов или "захвате" ими населенных пунктов в Донецкой области.

"Так, определенные интернет-медиа распространяют ложную информацию о продвижении сил противника в направлении Константиновки. Это - очередная попытка врага выдать желаемое за действительное и создать иллюзию "успехов", - пояснили украинские военные.

Силы обороны Украины продолжают выполнять в этом районе боевые задачи.

Украинцев призвали не поддаваться панике, проверять информацию и доверять исключительно официальным источникам.