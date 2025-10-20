У россиян снова сместился дедлайн по оккупации Донецкой области, - источники

Несмотря на широкие попытки захватить всю Донецкую область до конца этого года, по последним данным, этот дедлайн для российских оккупационных войск перенесен на март 2026 года.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Осеннее наступление России: чем отвечают ВСУ на новую тактику оккупантов на фронте".

Планы России в Донецкой области

По данным источника издания, однако и эти сроки выглядят малореалистично, поскольку при сохранении темпов продвижения Россия не сможет полностью захватить область даже к 2027 году. При этом учитываются сложности штурма городских агломераций и возможные контратаки украинских войск.

Собеседники издания в военных кругах объясняют, что первоначальный план россиян на этом участке выглядел так: до конца сентября дотянуть это "щупальце" на северо-запад до Барвенково, рассечь север Донецкой области и попутно расширять фланги этого вклинения, подбираясь как к Покровску, так и к Краматорской агломерации.

Эти планы остались только на бумаге. Слабым звеном для противника стала "горловина" Добропольского выступа, где и завязались основные бои.

Однако, как ранее прогнозировало РБК-Украина, россияне бросили туда подкрепление, чтобы сохранить свои подразделения от "котла" и оттеснить ВСУ.

За последние две недели враг провел несколько механизированных штурмов, что уже на самом деле не часто случается на фронте. Бронетанковые колонны российских морпехов, которые выдвигались в направлении Владимировки и Шахово, чтобы расширить ту самую "горловину" выступления, были разбиты.

Военные, с которыми общалось издание, объясняют, что разрастание этого вклинения остановлено, оно существенно сужено, но полностью срезать его пока не удалось.

Наступательные попытки на Покровск и Купянск

Одновременно с этим оккупанты пытаются наступать непосредственно и на сам Покровск. Наиболее уязвимым участком выглядят юго-западные окраины города - со стороны Леонтовичей и Розы. OSINT-еры указывают, что часть улиц вблизи этих сел уже или под контролем россиян, или является серой зоной.

Похожая ситуация и в Купянске, который тоже является одной из целей осенней кампании Москвы. В сентябре противник смог пролезть в город через газовую трубу, которая позже была затоплена нашими подразделениями.

Одновременно враг давит на Купянск с севера. О полной стабилизации ситуации здесь говорить пока не приходится, ряд OSINT-еров фиксировали российских солдат почти в центре города.

"Важность Купянска для них заключается прежде всего в том, что через него идет логистика нашей группировки на восточном берегу Оскола. Во-вторых - в том, чтобы сформировать удобный плацдарм для наступления на Лиман, Северск и, соответственно, на Славянск. И в-третьих, есть информационно-политический эффект: представьте, если во второй раз потерять тот город, который мы отвоевали в 2022 году?" - объясняет один из собеседников РБК-Украина.

Ситуация на других направлениях фронта

Противник пытается двигаться в сторону Краматорской агломерации и с юга, подбираясь к Константиновке. Преградой на его пути является то, что, несмотря на продвижение в Торецке, за западную часть Часового Яра все еще идут бои. Это в значительной степени тормозит планы врага по охвату Константиновки с юга, востока и северо-востока.

Еще одним сложным участком остается Александровское направление - стык Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей (ранее - Новопавловское направление).

Оккупационные войска провели здесь перегруппировку своих войск и пытаются как можно глубже продвинуться на Днепропетровщине в сторону дороги Запорожье-Донецк. В сентябре врагу удалось занять здесь больше территорий, по сравнению с другими участками фронта - примерно 130-140 квадратных километров.

Ситуация на Запорожском направлении

Несмотря на то, что сам глава российского генштаба Герасимов очерчивал Запорожское направление как одно из приоритетных, явных сдвигов на нем пока не произошло. Оккупационные войска пытались протиснуться к Степногорску, но в результате были выбиты оттуда.

Зато неделю назад ВСУ провели в Запорожской области собственные контрнаступательные действия, освободив населенные пункты Малые Щербаки, Щербаки, а также частично - Степное.

Двое собеседников издания убеждены, что российское руководство не отказалось от более активного наступления в Запорожской области. Однако пока вынуждены отложить эти планы из-за отсутствия желаемых результатов на других участках.

"Войск на все и сразу у них не хватает. И учитывая то, что они сейчас стремятся выторговать себе именно Донецкую область, то демонстрировать наибольшее продвижение им надо прежде всего именно там. А Запорожская область пока для них идет на втором плане: 'если где-то получается протискиваться - пусть'", - рассуждает один из источников РБК-Украина.