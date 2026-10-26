В 5 км от границы с РФ: военные с беспилотником StarGate совершили две сложные эвакуации бойцов

Военнослужащие 475-го отдельного штурмового полка CODE 9.2 за неделю эвакуировали двух раненых бойцов с поля боя беспилотным воздушным кейсеваком StarGate. Наземный транспорт не мог добраться до их позиций из-за сложного рельефа, водных преград и угрозы враждебных FPV-дронов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение 475-го отдельного штурмового полка CODE 9.2 в Facebook.

Сложные условия и спасение из серой зоны

Спасенные военные – 25-летний Евгений с позывным "Изюм" и 24-летний Артем на псевдо "Колобок". Оба получили тяжелые ранения конечностей и находились на позициях в серой зоне, примерно в пяти километрах от государственной границы с Россией. Воздушная эвакуация оставалась единственным доступным способом доставить их к медикам.

В течении недели военнослужащие CODE 9.2 спланировали, подготовили и успешно провели две комплексные эвакуационные миссии. К их подготовке и реализации также присоединилась команда SkyFall, являющаяся разработчиком и производителем кейсевака StarGate.

Операции требовали согласованного взаимодействия нескольких подразделений, привлечения дополнительных сил и средств и организации огневого прикрытия. В частности, для подавления враждебных позиций применяли тяжелые ударные дроны Vampire.

Эвакуация раненых воздушным дроном StarGate (фото: facebook.com/"CODE 9.2")

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Полет в условиях РЭБ и создание санитарной авиации

Во время одной из миссий StarGate преодолел почти 30 км до позиции военного и столько же в обратном направлении – уже с бойцом на борту. В районе проведения операции противник активно применял средства радиоэлектронной борьбы, пытаясь полностью подавить GPS.

Несмотря на это, благодаря навигационной системе на базе ИИ на борту и мастерстве пилотов удалось обеспечить полет беспилотника в условиях отсутствия спутниковой навигации и успешно завершить эвакуационную миссию.

По словам командира 475-го ОШП "CODE 9.2" Александра Настенко с позывным "Флинт", следующая задача – использовать полученный опыт для подготовки экипажей и сделать подобные миссии системной практикой.

"В дальнейшем мы планируем внести изменения в штатную структуру нашего полка и создать в составе медицинской роты отдельное отделение санитарной авиации. Оно будет специализироваться непосредственно на эвакуации раненых с поля боя воздушным транспортом", - подчеркнул командир.