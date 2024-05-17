Более 1400 захватчиков, два самолета и вертолет. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине за сутки с 16 на 17 мая, составили 1410 оккупантов. Кроме того, ВСУ уничтожили 38 артиллерийских систем, два самолета и один вертолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.05.24 ориентировочно составили:

Напомним, по данным ISW, российские захватчики продвинулись в Харьковской области и давят в районе Донецка.

Тем временем в сети показали фото аэродрома Бельбек в оккупированном Крыму, который на днях был атакован ракетами наших защитников.

В Госдепартаменте анонсировали изменение ситуации на поле боя из-за новых пакетов военной помощи США для Украины.

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