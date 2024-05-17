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Более 1400 захватчиков, два самолета и вертолет. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Пятница 17 мая 2024 07:48
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Более 1400 захватчиков, два самолета и вертолет. Генштаб обновил потери РФ в Украине Фото: ВСУ установили очередной рекорд уничтожения оккупантов за сутки (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Валерий Савицкий

Потери России в войне в Украине за сутки с 16 на 17 мая, составили 1410 оккупантов. Кроме того, ВСУ уничтожили 38 артиллерийских систем, два самолета и один вертолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.05.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - 489 870 (+1400) человек ликвидировано;
  • танков - 7547 (+18) ед;
  • боевых бронированных машин - 14 552 (+14) ед;
  • артиллерийских систем - 12 603 (+38) ед;
  • РСЗО - 1071 (+1) ед;
  • средства ПВО - 800 (+2) ед;
  • самолетов - 353 (+2) ед;
  • вертолетов - 326 (+1) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 10 073 (+45) ед;
  • крылатых ракет - 2200 ед;
  • кораблей/катеров - 26 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 17 104 (+56) ед;
  • специальной техники - 2069 (+7) ед.

Напомним, по данным ISW, российские захватчики продвинулись в Харьковской области и давят в районе Донецка.

Тем временем в сети показали фото аэродрома Бельбек в оккупированном Крыму, который на днях был атакован ракетами наших защитников.

В Госдепартаменте анонсировали изменение ситуации на поле боя из-за новых пакетов военной помощи США для Украины.

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