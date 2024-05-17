ВСУ вытеснили врага с позиции под Купянском, РФ давит в Харьковской области: карты ISW

Российские оккупанты недавно продвинулись вблизи Липцев и Волчанска в Харьковской области, давят в районе Донецка. Силы обороны Украины вытеснили врага с позиций возле Кисловки юго-восточнее Купянска.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны ( ISW ).

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Войска РФ недавно захватили Лукьянцы (к северо-востоку от Липцев) и продвинулись ближе к Липцам на фоне продолжающихся наступательных операций в этом районе 16 мая.

Геолокационные кадры, опубликованные 16 мая, показывают, что путинские войска продвинулись ближе к Липцам с северо-востока.

Российские источники утверждали, что войска РФ продвинулись на глубину до 1,2 км вблизи южной окраины Глубокого (к северу от Липцев), хотя в ISW еще не наблюдали соответствующих доказательств.

Войска РФ продолжали наступательные действия к северу от Липцев в районе Пильна, Лукьянцев, Глубокого и вблизи самих Липцев.

Российские захватчики недавно продвинулись в северной части Волчанска и продолжили наступление в этом районе 16 мая.

Геолокационные кадры, опубликованные 16 мая, показывают, что российские войска продвинулись на улицу Тараса Шевченко и вдоль улицы Короленко на севере Волчанска и захватили Волчанскую центральную районную больницу.

Геолокационные кадры, опубликованные 16 мая, показывают, что войска РФ недавно добились незначительных успехов в северо-восточной Старице (к западу от Волчанска на западном берегу реки Северский Донец).

Российские источники утверждают, что оккупанты продвинулись к Волчанску на 3 км и приближаются к Волчанскому кладбищу на северо-востоке Волчанска и Агрегатного завода в центре Волчанска.

В Генштабе ВСУ сообщали, что оккупанты продолжали наступление в районе Старицы, Плетеновки (севернее Волчанска) и Волчанска.

Как отмечается в отчете, ограниченная боевая мощность, которую войска РФ выделили для наступательных операций на севере Харьковской области, возможно, уже ухудшилась.

"Похоже, что российские войска начали свою наступательную операцию на севере Харькова до того, как они завершили доведение Северной группировки войск до заявленной планируемой конечной численности, и им может не хватить боеспособных сил для достижения своих оперативных целей в Харьковской области", - пишут аналитики.

Операция №2 - Луганская область

Войска РФ недавно продвинулись к юго-востоку от Купянска во время продолжения боев вдоль линии Купянск - Сватово - Кременная 16 мая.

Геолокационные кадры, опубликованные 16 мая, показывают, что захватчики продвинулись севернее Берестового (юго-восточнее Купянска), и российские "военкоры" утверждали, что те продвигаются к северной окраине поселения.

В Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска провели механизированный штурм неустановленных размеров в направлении Берестового и что Силы обороны вытеснили врага с позиций возле Кисловки (юго-восточнее Купянска).

Войска РФ продолжали наступление в районе Синьковки, возле Песчаного, Ивановки, Стельмаховки, возле Новоегоровки и Новосадового.

Операция №3 - Донецкая область

16 мая российские войска продолжали наземные атаки на Северском направлении (к северо-востоку от Бахмута) около Спорного (юго-восточнее Северского), а также вблизи Раздолевки и Звоновки (оба к югу от Северского)

16 мая войска РФ продолжали наступление в районе Часового Яра, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было.

Войска РФ продолжали штурм к северу от Часового Яра в районе Григоровки, в районе микрорайонов Новый и Канал в восточном Часовом Яре и юго-восточнее Часового Яра в районе Клещиевки и Андреевки.

16 мая войска РФ продолжили наступление в районе Авдеевки, однако подтвержденные изменения линии фронта на этом участке не зафиксированы.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы продвинулись вблизи Соловьева и в направлении Яснобродовки (оба северо-западнее Авдеевки), но в ISW не нашли визуального подтверждения этих утверждений.

Российский источник утверждал, что оккупанты пытаются зачистить территорию между Первомайским и Невельским (оба юго-западнее Авдеевки), а река Балка Домаха, протекающая между Нетайлово (юго-западнее Авдеевки) и Невельским, является спорной "серой" серой.

Войска РФ вели штурмы вблизи Калинового, Архангельского, Новоалександровки, Сокола, Новопокровского и Соловьева, у Уманского и Орловки, у Нетайлово и Первомайского.

Войска РФ недавно совершили подтвержденное продвижение к западу от города Донецка.

Геолокационные кадры, опубликованные 16 мая, указывают на то, что оккупанты недавно продвинулись к юго-западу от Марьинки (юго-западнее города Донецка).

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ незначительно продвинулись в направлении Константиновки (юго-западнее Донецка), но в ISW не нашли визуального подтверждения этого утверждения.

Российские войска продолжали наступательные действия в районе Красногоровки и Георгиевки, близ Победы, Новомихайловки, Парасковеевки, Константиновки, у Никольского и Водяного.

Войска РФ продолжили наступательные действия в районе админграницы Донецко-Запорожской области.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продвинулись в южном Урожайном (южнее Великой Новоселки), а ISW оценивает, что российские войска продвинулись в этих районах, учитывая подтвержденные российские наступления в окрестностях.

Российские войска продолжали наступать к югу от Великой Новоселки в районе Старомайорского и Урожайного.

"Южная ось"

Российские источники широко опровергли заявление Министерства обороны РФ от 15 мая о том, что захватчики оккупировали Работино 16 мая.

Telegram-канал российского 70-го мотострелкового полка утверждал, что войска РФ оттеснили украинские силы с одной из их главных позиций в Работино, но в населенном пункте продолжаются тяжелые бои.

Войска РФ также продолжали наступление северо-западнее Вербового (восточнее Работино).

16 мая войска РФ продолжили наступление на восточную (левобережную) часть Херсонской области в районе Крынок.

В ночь с 15 на 16 мая ЗСУ нанесли удары с ATACMS и беспилотников по оккупированному Крыму.

В Минобороны РФ утверждают, что над Крымом уничтожили 5 ракет ATACMS и 2 украинских беспилотника, а также уничтожили 11 морских беспилотников в Черном море позже днем 16 мая.

Российские "военкоры" утверждали, что ЗСУ запустили первую волну воздушных и морских беспилотников по оккупированному Севастополю, чтобы отвлечь внимание российской ПВО, а затем запустили несколько ракет ATACMS, которые российские силы сбили над аэродромом Бельбек.

В ночь с 14 на 15 мая ЗСУ нанесли удар ATACMS по аэродрому Бельбек.

Как рассказал спикер ВМС ВСУ Плетенчук, Силы обороны еще не подтвердили результаты ударов по аэродрому, хотя Крымское партизанское движение "Атеш" заявило, что его агенты подтвердили, что украинские силы успешно нанесли удар по аэродрому и что там произошла детонация артиллерийских запасов.

Украинская организация с открытым кодом Frontelligence Insight, ссылаясь на спутниковые снимки с низким разрешением, заявила, что по меньшей мере 3 ракеты ударили по аэродрому Бельбек за последние два дня – две у перрона аэродрома и одна у состава топлива, – но не смогла определить, размер повреждения аэродрома.

Спутниковые снимки высокого разрешения, собранные Maxar 16 мая, показывают, что удар уничтожил по меньшей мере два МиГ-31 и один Су-27 и повредил один МиГ-29.

Ситуация на фронте

Ранее в Генеральном штабе поздно вечером, 16 мая, проинформировали, что с начала суток на фронте произошло 114 боевых столкновений.

Также в военном командовании рассказали, что российские оккупанты продолжают попытки прорвать оборону украинских подразделений в направлении Шебекино - Волчанск. Ситуация в населенном пункте Волчанск - контролируемая.