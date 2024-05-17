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В Госдепе анонсировали изменение ситуации на фронте российско-украинской войны

Вашингтон, США, Пятница 17 мая 2024 04:11
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В Госдепе анонсировали изменение ситуации на фронте российско-украинской войны Фото: заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Пател (скрин с видео)
Автор: Валерий Савицкий

Военная помощь Соединенных Штатов для Украины будет иметь практический результат на поле боя.

Об этом заявил заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Пател, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг чиновника 16 мая.

"Мы знаем, что сейчас сложное время (для Украины - ред.), но мы уверены, что военная помощь также будет иметь реальные изменения на поле боя", - сказал он.

Пател напомнил, что 15 марта госсекретарь Энтони Блинкен анонсировал дополнительный пакет военной помощи Украине на сумму 2 млрд долларов.

"Эти средства пойдут как на создание программы оборонных предприятий Украины, так и для дальнейшего усиления Украины способности защищаться от России и ее дальнейших контрнаступлений", - сказал заместитель спикера Госдепартамента.

Военная помощь Запада для Украины

С осени 2023 года США временно не предоставляли Украине военную помощь из-за нежелания спикера Палаты представителей Майка Джонсона выносить на голосование соответствующий законопроект.

В конце апреля, после длительного перерыва, Конгресс США наконец одобрил предоставление пакета военной помощи Украине на сумму более 60 млрд долларов.

15 мая во время визита в Киев, госсекретарь Энтони Блинкен объявил о выделении США нового пакета военной помощи Украине на сумму 2 млрд долларов.

В то же время председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр отметил, что предоставление Украине военной помощи стран Альянса, не обязательно будет гарантировать сдерживание российских войск от наступления.

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