В Госдепе анонсировали изменение ситуации на фронте российско-украинской войны
Военная помощь Соединенных Штатов для Украины будет иметь практический результат на поле боя.
Об этом заявил заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Пател, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг чиновника 16 мая.
"Мы знаем, что сейчас сложное время (для Украины - ред.), но мы уверены, что военная помощь также будет иметь реальные изменения на поле боя", - сказал он.
Пател напомнил, что 15 марта госсекретарь Энтони Блинкен анонсировал дополнительный пакет военной помощи Украине на сумму 2 млрд долларов.
"Эти средства пойдут как на создание программы оборонных предприятий Украины, так и для дальнейшего усиления Украины способности защищаться от России и ее дальнейших контрнаступлений", - сказал заместитель спикера Госдепартамента.
Военная помощь Запада для Украины
С осени 2023 года США временно не предоставляли Украине военную помощь из-за нежелания спикера Палаты представителей Майка Джонсона выносить на голосование соответствующий законопроект.
В конце апреля, после длительного перерыва, Конгресс США наконец одобрил предоставление пакета военной помощи Украине на сумму более 60 млрд долларов.
15 мая во время визита в Киев, госсекретарь Энтони Блинкен объявил о выделении США нового пакета военной помощи Украине на сумму 2 млрд долларов.
В то же время председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр отметил, что предоставление Украине военной помощи стран Альянса, не обязательно будет гарантировать сдерживание российских войск от наступления.
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