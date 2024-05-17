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Понад 1400 загарбників, два літаки і гелікоптер. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

П'ятниця 17 травня 2024 07:48
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Понад 1400 загарбників, два літаки і гелікоптер. Генштаб оновив втрати РФ в Україні Фото: ЗСУ встановили черговий рекорд знищення окупантів за добу (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Валерій Савицький

Втрати Росії у війні в Україні за добу з 16 на 17 травня, становили 1410 окупантів. Крім того, ЗСУ знищили 38 артилерійських систем, два літаки й один гелікоптер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - 489 870 (+1400) осіб ліквідовано;
  • танків - 7547 (+18) од;
  • бойових броньованих машин - 14 552 (+14) од.;
  • артилерійських систем - 12 603 (+38) од.;
  • РСЗВ - 1071 (+1) од.;
  • засоби ППО - 800 (+2) од.;
  • літаків - 353 (+2) од.;
  • гелікоптерів - 326 (+1) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10 073 (+45) од.;
  • крилатих ракет - 2200 од.;
  • кораблів/катерів - 26 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 17 104 (+56) од.;
  • спеціальної техніки - 2069 (+7) од.

Нагадаємо, за даними ISW, російські загарбники просунулися у Харківській області й тиснуть у районі Донецька.

Тим часом у мережі показали фото аеродрому Бельбек в окупованому Криму, який днями був уражений ракетами наших захисників.

У Держдепартаменті анонсували зміну ситуації на полі бою через нові пакети військової допомоги США для України.

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