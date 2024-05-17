Понад 1400 загарбників, два літаки і гелікоптер. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні за добу з 16 на 17 травня, становили 1410 окупантів. Крім того, ЗСУ знищили 38 артилерійських систем, два літаки й один гелікоптер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.05.24 орієнтовно склали:

Нагадаємо, за даними ISW, російські загарбники просунулися у Харківській області й тиснуть у районі Донецька.

Тим часом у мережі показали фото аеродрому Бельбек в окупованому Криму, який днями був уражений ракетами наших захисників.

У Держдепартаменті анонсували зміну ситуації на полі бою через нові пакети військової допомоги США для України.

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