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Удар по аэродрому Бельбек: последствия попаданий показали на фото со спутника

Пятница 17 мая 2024 01:41
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Удар по аэродрому Бельбек: последствия попаданий показали на фото со спутника Фото: аэродром "Бельбек" (росСМИ)
Автор: Владимир Костырин

Во временно оккупированном Крыму на аэродроме "Бельбек" в результате недавних взрывов зафиксированы следы пожара на нескольких местах, где в начале месяца находились самолеты. Подобные последствия зафиксированы на спутниковых кадрах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DeepState.

На портале появились снимки с 16 мая и с 1 мая этого года. На фото можно увидеть следы горения на нескольких местах, где раньше находились самолеты российских захватчиков.

Кроме того, на паре фотографий визуализируются последствия горения массива цистерн с ГСМ.

Что известно об атаке на аэродром Бельбек

Напомним, в ночь на 15 мая в оккупированном Крыму в Севастополе раздавались взрывы, в частности в районе военного аэродрома Бельбек. Позже спутниковые снимки подтвердили, что ночью на этом объекте вспыхнул пожар.

В Минобороны РФ утверждали, что якобы Крым атаковали десять ракет ATACMS, россияне заверили, что все якобы их сбили.

Добавим также, как предполагают в прессе, на аэродроме Бельбек в Крыму могли быть поражены МиГ-31К.

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