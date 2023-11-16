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Более 12 тысяч украинских военных прошли подготовку по программе НАТО, - Минобороны

Фото: украинские военные прошли подготовку по программе НАТО (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Более 12 тысяч украинских военнослужащих и преподавателей прошли подготовку и повышение квалификации в рамках программы НАТО "Усовершенствование военного образования" (DEEP).

Об этом заявил первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

Он отметил, что Украина усиливает интенсивность совместной работы с НАТО в программе DEEP, в частности, в подготовке научно-педагогических работников, инструкторов и других специалистов как для преподавания процедур планирования и принятия решений по стандартам Альянса (TLP, MDMP, OPP), так и в части усиление речевых способностей.

Также идет и подготовка военнослужащих на курсах командиров и инструкторов сержантского состава. Отмечается, что при содействии программы DEEP разработан ряд базовых документов об изменениях в высшем военном образовании. В частности, дорожная карта усовершенствования языковой подготовки в ВСУ, а также концепция трансформации системы военного образования.

"На пути реализации намеченных амбициозных планов нам понадобится помощь иностранных советников, экспертов НАТО и Программы DEEP. С этой целью в этом году разработана "Визия системы патронажа" государств-членов НАТО над военными учебными заведениями в системе Министерства обороны Украины", - рассказал Павлюк.

Он добавил, что основная задача - интеграция системы военного образования Украины в европейское военно-образовательное пространство путем внедрения архитектуры всеобъемлющего обучения.

Обучение украинских военных по стандартам НАТО

В ноябре 2022 Европейский союз официально запустил тренировочную миссию для украинских бойцов. Тогда планировалось, что в рамках миссии EUMAM будут подготовлены до 15 тысяч военных. Впоследствии сообщалось, что ЕС увеличит количество украинских военных, которые пройдут обучение, вдвое.

В августе министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что в стране уже прошли подготовку 6 тысяч украинских военнослужащих в рамках плана обучения бойцов ВСУ в 2023 году.

Также в конце лета в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что украинские военные в Польше прошли курс обучения гражданско-военному сотрудничеству по стандартам НАТО.

Премьер-министр Британии Риши Сунак недавно рассказал, что всего в Англии уже прошли подготовку 30 тысяч украинских военных.

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