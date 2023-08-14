Франция подготовила 6 тысяч украинских военных, - глава Минобороны

Во Франции по состоянию на август уже прошли подготовку шесть тысяч украинских военнослужащих в рамках плана по обучению бойцов ВСУ в этой стране в 2023 году.

Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, передает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Var Matin .

По словам французского министра, Париж справляется с этим планом.

Чиновник отметил, что до конца текущего года во Франции завершат подготовку еще больше украинских солдат, и добавил, что некоторые военные ВСУ также проходили обучение в Польше при поддержке Парижа.

"В августе мы достигли поставленной на год цели по обучению 6 000 украинских солдат, распределенных между Францией и Польшей", - заявил Лекорню.

Глава Минобороны Франции также обратил внимание, что контрнаступательным операциям ВСУ "нужно новое поколение солдат, которых нужно учить".

Помощь Франции для Украины

Напомним, что в июле президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна присоединится к Великобритании в поставках Украине ракет большой дальности. Это позволит ВСУ поражать российских оккупантов и цели глубоко по линии фронта.

Также отмечалось, что в целом Франция передаст Украине 50 ракет SCALP. При этом первые ракеты уже доставлены в Украину.

Добавим, что в мае Макрон после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Франция обеспечит несколько батальонов ВСУ "десятками бронемашин и легких танков".