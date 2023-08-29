ua en ru
Вт, 29 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинские военные в Польше прошли курс обучения по стандартам НАТО

Вторник 29 августа 2023 00:51
UA EN RU
Украинские военные в Польше прошли курс обучения по стандартам НАТО Фото: ВСУ в Польше прошли курс обучения по гражданско-военному сотрудничеству (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные в Польше прошли курс обучения по гражданско-военному сотрудничеству по стандартам НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Сообщается, что обучение проводилось на базе Центра подготовки к иностранным миссиям польских вооруженных сил, в рамках многостороннего сотрудничества с представителями США, Британии, Италии и Польши. В курсе приняли участие военнослужащие всех уровней военного управления, от тактического до стратегического.

В течение недели украинские военные изучали планирование и проведение мероприятий гражданско-военного сотрудничества, основы международного гуманитарного права, рассматривали процесс принятия военных решений.

Кроме того, офицеры ВСУ обучились основам развертывания и функционирования центров гражданско-военного сотрудничества, а также перенимали международный опыт гражданско-военного взаимодействия и защиты гражданского населения в вооруженных конфликтах.

Помощь Польши Украине

С началом полномасштабного вторжения РФ Польша оказывает Украине разностороннюю помощь. Так, в Польше на бронетанковом заводе Bumar-Łabędy начали ремонтировать украинские танки Т-64.

Кроме того, Польша организовала работу скрытой мастерской, которая занимается ремонтом переданных Украине САУ Krab.

Также мы писали, что Украина и Польша договорились о совместном производстве танковых снарядов калибра 125 мм.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Польша Вооруженные силы Украины
NEWS
Резников сделал заявление о мобилизации в Украине: будет ли новая волна
Резников сделал заявление о мобилизации в Украине: будет ли новая волна
DAILY
Доверяй, но проверяй. На каких условиях Запад готов давать Украине деньги
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Доверяй, но проверяй. На каких условиях Запад готов давать Украине деньги